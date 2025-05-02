МИД Украины об «издевательствах» Путина над США

Россия манипулирует, инициируя перемирие на несколько дней, поскольку за этим не стоит желания закончить войну.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
«Сейчас мы являемся свидетелями новой гибридной тактики манипуляций Кремля, когда нам подсовывают «пасхальное» или «парадное» перемирие», — подчеркнул он.
По его словам, во всем мире уже растет понимание того, что все это — лишь манипуляции и откровенное издевательство России над мирными усилиями США и других партнеров.
«Необходимо усиливать давление на Москву, чтобы принудить ее к миру. Военное сдерживание и экономическое давление способны это сделать и не дать расширить агрессию», — добавил Сибига.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил трехдневное «перемирие» с 8 по 10 мая.
* * * 14:04
Россия, как ни одна другая страна, не имеет и не будет иметь права вето на наш выбор относительно вступления в НАТО.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
Он подчеркнул, что Украина не приемлет никаких ограничений своего суверенитета — ни во внутренней, ни во внешней политике, включая выбор союзов и альянсов, к которым стремится присоединиться.
«Да, мы можем не иметь сейчас консенсуса относительно членства в НАТО, но будем продолжать активно работать над его достижением», — заявил Сибига.
Министр также подчеркнул, что Украина готова безусловно прекратить огонь: «Это Россия не готова — она стремится к войне. Украина не пойдет на так называемый мир любой ценой. Принципиальные позиции нашей страны в отношении условий мира остаются четкими и неизменными. Во-первых, мы не признаем никаких временно оккупированных территорий российскими. Во-вторых, мы не согласимся на любые ограничения численности и структуры Сил обороны Украины, оборонной промышленности, военной помощи союзников или присутствия их контингентов на нашей территории».
Ранее генсек НАТО Марк Рютте отмечал, что альянс вряд ли примет участие в миротворческой миссии в Украине после прекращения огня, поскольку это может повлиять на обороноспособность НАТО в будущем.
Также СМИ сообщили, что формулировка о членстве Украины в НАТО и необратимости ее евроатлантического курса была исключена из нового отчета Марка Рютте за 2024 год.
В то же время в Вильнюсской декларации подчеркивается, что будущее Украины — в НАТО, и альянс продолжит поддерживать ее на пути к членству.