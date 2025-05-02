МИД Украины об «издевательствах» Путина над США

Россия манипулирует, инициируя перемирие на несколько дней, поскольку за этим не стоит желания закончить войну. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. «Сейчас мы являемся свидетелями новой гибридной тактики манипуляций Кремля, когда нам подсовывают «пасхальное» или «парадное» перемирие», — подчеркнул он. По его словам, во всем мире уже растет понимание того, что все это — лишь манипуляции и откровенное издевательство России над мирными усилиями США и других партнеров. «Необходимо усиливать давление на Москву, чтобы принудить ее к миру. Военное сдерживание и экономическое давление способны это сделать и не дать расширить агрессию», — добавил Сибига. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил трехдневное «перемирие» с 8 по 10 мая.

* * * 14:04 Россия, как ни одна другая страна, не имеет и не будет иметь права вето на наш выбор относительно вступления в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Он подчеркнул, что Украина не приемлет никаких ограничений своего суверенитета — ни во внутренней, ни во внешней политике, включая выбор союзов и альянсов, к которым стремится присоединиться.