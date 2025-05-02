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Мобильное офтальмологическое обследование жителей Лачина

14:21 315

В рамках Программы «Великое возвращение» при организации Министерства здравоохранения Мобильная клиника Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой Минздрава 1-2 мая провела в городе Лачине двухдневные офтальмологические медицинские осмотры граждан.

Основной целью офтальмологической акции является оперативное обследование граждан, предотвращение ухудшения зрения, выявление ранней патологии зрения и назначение соответствующего лечения. В ходе акции было отмечено, что порой симптомы глазных заболеваний могут остаться незамеченными. С целью выявления патологии глаз на начальных стадиях специалисты Центра дали рекомендации местным жителям регулярно проходить общий офтальмологический осмотр.

В завершение были даны ответы на вопросы участников акции. В целом в рамках двухдневной офтальмологической акции планируется обследование около 150 граждан.

Следует отметить, что Министерство здравоохранения Азербайджана планирует регулярно проводить медицинские осмотры и информационно-просветительские мероприятия на освобожденных от оккупации территориях.

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