Маркс поможет Трампу бороться с антисемитизмом

Отмечается, что координатором по связям с еврейской общиной США во время первой каденции Трампа выступал его зять и советник Джаред Кушнер. Но сейчас президент США хочет видеть на этом посту того, кто будет работать на «полную ставку».

Представитель пресс-службы Белого дома Тейлор Роджерс пояснил, что на этом направлении много задач, в число которых входит борьба с антисемитизмом в США и за рубежом, а также возвращение заложников.

Официально должность Мартина Маркса называется специальный помощник президента, глава департамента по еврейскому взаимодействию в Управлении веры Белого дома. Управление веры, которое также называют Управлением по делам религий, было сформировано в начале 2025 года по указу Дональда Трампа. Руководит ведомством Пола Уайт, которая уже приветствовала назначение Маркса.

Мартин уже работал с Дональдом Трампом, помогая мобилизации еврейских голосов на выборах. Он считается убежденным сторонником Республиканской партии и большим другом Израиля.

Мать Маркса, Лану, Трамп во время первой своей каденции назначил послом в ЮАР, Мартин был при ней «старшим советником и главным стратегом».