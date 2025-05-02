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Камилла Сейидзаде вышла в плей-офф Кубка Европы в Баку

Отдел спорта
14:49 498

В Баку продолжается Кубок Европы по художественной гимнастике с участием спортсменок из 25 стран.

Сегодня завершилась квалификация у сеньорок, по итогам которой определились 16 участниц плей-офф. Азербайджанская гимнастка Камилла Сейидзаде с результатом 99,750 балла заняла 16-е место и пробилась в 1/8 финала. Говхар Ибрагимова (94,950) стала 24-й среди 35 гимнасток.

Многоборье выиграла украинка Таисия Онофрийчук (113,750 балла). На 2-м месте итальянка Тара Драгаш из Италии. Третьей стала еще одна украинка Полина Карика.

Чуть позже сегодня стартуют соревнования взрослых групповых команд. Здесь выступят шесть групп, в том числе и сборная Азербайджана. Состав нашей команды: Камилла Алиева, Ляман Алимурадова, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина и София Мамедова.

Важно отметить, что София Мамедова заменила основную гимнастку сборной Азербайджана Гюллю Агаларзаде, получившую травму.

Кубок Европы впервые был проведен в прошлом году. Тогда он также состоялся в Баку. Соревнования проходят по необычной для гимнастики системе: после квалификации начинается борьба с выбыванием.

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