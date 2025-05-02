USD 1.7000
EUR 1.9216
RUB 2.0775
Подписаться на уведомления
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?
Новость дня
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?

Визит посольства США в Baku Steel Company: новые горизонты после API-сертификации

16:12 2452

В марте и апреле 2025 года делегация посольства США в Азербайджане, состоящая из сотрудников, отвечающих за торгово-экономическое сотрудничество, совершила серию деловых визитов на производственные объекты ЗАО Baku Steel Company (далее – BSC). Программа визита охватила сталелитейный завод в Баку, а также трубопрокатный (Azerboru) и ферросплавный (AzFerAl) производственные участки в Сумгаите.

Целью визита было детальное ознакомление с производственными мощностями компании, используемым сырьём, технологическими процессами и выпускаемой продукцией. В рамках встречи стороны также обсудили перспективы экспорта продукции BSC в Соединённые Штаты Америки.

Особое внимание стороны уделили соответствию международным стандартам качества. BSC недавно успешно прошла аудит, проведённый Американским нефтяным институтом (API), по результатам которого компания получила сертификат API Spec Q1 — один из самых авторитетных стандартов в сфере менеджмента качества для производителей нефтегазового оборудования. Кроме того, компании было предоставлено право использовать монограммы API 5CT и API 5L, подтверждающие высокое качество и соответствие продукции требованиям безопасности и надёжности, принятым на рынке США.

Коммерческий директор BSC Вусал Рузманов прокомментировал итоги визита: «Продукция, выпускаемая на участках Azerboru и AzFerAl, отличается высокой конкурентоспособностью на зарубежных рынках. Присвоение API-монограмм открыло для нас новые возможности выхода на рынок США. Учитывая благоприятные таможенные условия, мы планируем значительно активизировать экспорт в этом направлении».

Свою официальную позицию выразило и посольство США в Азербайджане, опубликовав следующее заявление: «Экономическая команда посольства США в Баку посетила трубопрокатное предприятие Baku Steel Company в Сумгаите, где производятся и экспортируются в США бесшовные трубы для использования в нашей нефтегазовой отрасли. Делегация также осмотрела ферросплавный завод, поставляющий материалы американским производителям стали. Соединённые Штаты с нетерпением ожидают расширения сотрудничества с Азербайджаном для стимулирования экономического роста и взаимного процветания».

О компании

Baku Steel Company — крупнейшее металлургическое предприятие Южного Кавказа, осуществляющее полный производственный цикл. Компания выпускает арматуру, катанку, квадратные и круглые заготовки, а также бесшовные трубы. В составе компании действует ферросплавный завод, производящий ферросилиций с различным содержанием кремния (FeSi65%, FeSi70%, FeSi75%) и различными фракциями (10–50 мм, 10–100 мм и др.). Продукция BSC востребована как на внутреннем рынке, так и за рубежом — поставки осуществляются более чем в 20 стран Европы, Африки, Азии и Америки.

США готовятся к «трудным решениям» из-за позиции Путина
США готовятся к «трудным решениям» из-за позиции Путина новость дополнена
17:20 509
Двухлетний максимум: в мире выросли цены на еду
Двухлетний максимум: в мире выросли цены на еду
17:37 130
Первое золото Азербайджана на Кубке Европы в Баку
Первое золото Азербайджана на Кубке Европы в Баку обновлено
17:35 1161
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену приемная haqqin.az
14:00 8207
Пора хоронить Сирию
Пора хоронить Сирию главная тема; все еще актуально
11:47 4629
Путин не сожалеет о своем пути
Путин не сожалеет о своем пути
15:45 1472
Гневная реакция президента Сирии на удары Израиля по Дамаску
Гневная реакция президента Сирии на удары Израиля по Дамаску
16:54 1158
Пограничники Азербайджана открыли огонь
Пограничники Азербайджана открыли огонь
16:22 1634
Депутат Намазов обвиняет Россию
Депутат Намазов обвиняет Россию
16:00 2605
США толкают Украину в объятия России
США толкают Украину в объятия России обновлено 14:41
14:41 3156
Массированная атака на Крым: атакованы стратегические объекты
Массированная атака на Крым: атакованы стратегические объекты видео; обновлено 13:29
13:29 7108

ЭТО ВАЖНО

США готовятся к «трудным решениям» из-за позиции Путина
США готовятся к «трудным решениям» из-за позиции Путина новость дополнена
17:20 509
Двухлетний максимум: в мире выросли цены на еду
Двухлетний максимум: в мире выросли цены на еду
17:37 130
Первое золото Азербайджана на Кубке Европы в Баку
Первое золото Азербайджана на Кубке Европы в Баку обновлено
17:35 1161
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену приемная haqqin.az
14:00 8207
Пора хоронить Сирию
Пора хоронить Сирию главная тема; все еще актуально
11:47 4629
Путин не сожалеет о своем пути
Путин не сожалеет о своем пути
15:45 1472
Гневная реакция президента Сирии на удары Израиля по Дамаску
Гневная реакция президента Сирии на удары Израиля по Дамаску
16:54 1158
Пограничники Азербайджана открыли огонь
Пограничники Азербайджана открыли огонь
16:22 1634
Депутат Намазов обвиняет Россию
Депутат Намазов обвиняет Россию
16:00 2605
США толкают Украину в объятия России
США толкают Украину в объятия России обновлено 14:41
14:41 3156
Массированная атака на Крым: атакованы стратегические объекты
Массированная атака на Крым: атакованы стратегические объекты видео; обновлено 13:29
13:29 7108
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться