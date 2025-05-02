Жители Газы остались без еды и воды

Запасы продовольствия и питьевой воды в секторе Газа практически исчерпаны спустя два месяца после начала полной блокады поставок гуманитарной помощи и продуктов, введенной израильскими властями. Об этом сообщила представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Газе Ольга Черевко на брифинге в Женеве.

По ее словам, с момента введения блокады в анклаве начался «обратный отсчет до реализации наихудшего сценария». Топливо распределяется в строгом порядке, чтобы поддерживать лишь критически важные операции. «Продовольственные запасы почти закончились, доступ к воде становится невозможным, а больницы сообщают о нехватке крови из-за массового поступления раненых», — отметила Черевко.

22 апреля генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини сообщал, что Газа превратилась в край отчаяния с тех пор, как за 50 дней до этого власти Израиля полностью заблокировали поставки гуманитарной и медицинской помощи, а также любых товаров в анклав. По его словам, руководство еврейского государства использует гуманитарную помощь «как разменную монету и оружие войны».

18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся массированные удары и нарушив режим прекращения огня, установленный в январе. Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах при посредничестве спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, заявив, что цель операции — освобождение заложников. ХАМАС, в свою очередь, возложил ответственность за эскалацию на Израиль и США.