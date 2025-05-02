Танки, вертолеты и салют: Пентагон готовит парад к 79-летию Трампа

Как сообщает Associated Press, в параде могут принять участие более 6600 военнослужащих, не менее 150 единиц военной техники, включая танки, 50 вертолетов, семь военных оркестров и около 2000 гражданских участников.

Армия США разрабатывает масштабные планы проведения военного парада в честь 79-летия президента Дональда Трампа, который совпадает с 250-летием со дня основания американской армии и намечен на 14 июня.

Подготовка к мероприятию продолжается, однако окончательное решение Белым домом пока не принято. Согласно документам, попавшим в распоряжение AP, парад станет частью празднования юбилея Армии на Национальной аллее в Вашингтоне и будет сопровождаться концертом и фейерверком.

Планируемая масштабность мероприятия требует значительных затрат — десятки миллионов долларов могут быть потрачены на транспортировку техники и личного состава со всей страны, а также на размещение и питание военнослужащих. В прошлом попытка Трампа организовать подобный парад в 2018 году была отменена именно из-за чрезмерных расходов и логистических сложностей.

Предполагается, что в параде примут участие бойцы как минимум 11 военных корпусов и дивизий. В их числе — батальоны с техникой Stryker, танками, БМП Bradley, артиллерийскими установками Paladin и гаубицами. Также ожидается участие парашютистов команды Golden Knights, исторической техники, ветеранских организаций и военных колледжей.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер уже выразила обеспокоенность из-за возможного ущерба городской инфраструктуре в случае использования танков. Власти обсуждают меры безопасности, включая логистику перемещения техники и размещение участников.

Пока парад остается в стадии обсуждения, армия надеется, что это станет «национальным праздником» и возможностью продемонстрировать обществу историю и мощь вооруженных сил США.