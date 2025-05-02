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ООН не хватает денег: готовится масштабная реформа

15:33 174

Организация Объединенных Наций (ООН) планирует крупную административную реформу, направленную на повышение эффективности работы организации в условиях резкого сокращения ее бюджета.

С документом ознакомилось Reuters. Как отметили в агентстве, причиной реорганизации стало сокращение помощи США иностранным государствам.

Документ на шести страницах под грифом «строго конфиденциально» содержит перечень предложений, которые предусматривают, в частности, консолидацию десятков специализированных агентств ООН в четыре основных департамента: мир и безопасность, гуманитарные вопросы, устойчивое развитие и права человека. Предложения включают в себя как масштабные, так и менее значимые перестановки и реорганизации, которые, по оценке Reuters, в случае их принятия станут самой масштабной реформой ООН за многие десятилетия.

Предлагается объединить агентство ООН по СПИДу с Всемирной организацией здравоохранения, а также сократить потребность в шести переводчиках на заседаниях. Другое предложение предполагает объединить Всемирную торговую организацию, которая не является структурой ООН, с агентствами ООН по развитию.

Среди этих предложений есть также релокация части персонала ООН из Нью-Йорка и Женевы в более дешевые города. В другом меморандуме, также изученном Reuters, высокопоставленных чиновников ООН попросили подготовить к 16 мая перечень должностей, обязанности в рамках которых могут выполняться за пределами Нью-Йорка и Женевы.

Меморандум по административной реформе был подготовлен рабочей группой, созданной в марте генсеком ООН Антониу Гутерришем, который заявил, что организация должна повысить эффективность своих расходов.

В настоящее время ООН сталкивается с одним из самых серьезных финансовых кризисов в своей 80-летней истории. Уже к началу года у США, которые являются ее крупнейшим донором, накопилась задолженность по обязательным платежам в регулярный бюджет ООН на 1,5 млрд долларов, а также по платежам за миротворческие миссии на 1,2 млрд долларов.

Управление по координации гуманитарных вопросов ООН, которое недосчиталось в своем бюджете 58 млн евро, сократило персонал на 20%. ЮНИСЕФ прогнозирует сокращение своего бюджета на 20%, а Агентство ООН по миграции - на 30%, что повлияет на 6000 рабочих мест.

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