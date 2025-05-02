Путин не сожалеет о своем пути

«Нет. Никогда», — сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, были ли у него моменты, когда он думал: «за что мне это все и для чего мне это нужно».

Президент России Владимир Путин заявил, что за годы своего президентства ни разу не пожалел о том, как сложилась его жизнь, и не задавался вопросом — «зачем мне это».

Фрагменты интервью опубликованы в телеграм-канале журналиста и войдут в документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», премьера которого состоится в воскресенье на телеканале «Россия-1» (ВГТРК).

В разговоре с Зарубиным глава государства также рассказал, что не пользуется будильником, предпочитая просыпаться самостоятельно, но в особенно ответственные моменты просит помощи у адъютантов.

«Я просыпаюсь», — сказал он, отвечая на вопрос, сам ли заводит себе будильник.

«Ребята звонят, если что-то строго очень, — прошу адъютантов позвонить», — добавил президент. «Но, как правило, сам просыпаюсь».

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что Путин «не спит, он работает». Сам президент отмечал, что в дни напряженных командировок спал не более шести часов, но при этом чувствовал себя выспавшимся. Он также признался, что, как и многим людям, ему тяжело вставать по утрам.