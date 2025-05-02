В Азербайджане сформирован Наблюдательный совет Агентства кинематографии

В соответствии с уставом Агентства по кинематографии Азербайджанской Республики (АРКА), действующего под эгидой Министерства культуры, сформирован Наблюдательный совет из трех человек. Соответствующий приказ подписал министр культуры Адиль Керимли. Согласно приказу, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев назначен председателем совета, а народный артист, актер театра и кино Фахраддин Манафов и актер, режиссер и сценарист Ильхам Гасымов — членами совета. Джамиль Гулиев родился в 1963 году в Баку. В 1984 году окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии в Москве по специальности кинорежиссер. С 1984 года работал режиссером-постановщиком на киностудии «Азербайджанфильм», снял множество документальных и художественных фильмов. В 2006–2013 годах был директором Государственного фонда кино Азербайджана, в 2011–2013 годах руководил телеканалом «Мядянийят», а в 2013–2018 годах — Общественной телерадиовещательной компанией.

Также некоторое время занимал пост исполнительного секретаря Союза кинематографистов Азербайджана. В 2018–2019 годах возглавлял сектор регистрации, продвижения и распространения фильмов в отделе кинематографии Министерства культуры. В 2019–2020 годах был директором киностудии «Азербайджанфильм», а с 2020 года является директором Государственного фонда кино. В 2005 году удостоен звания «Заслуженный деятель искусств», а в 2018 году награжден орденом «За службу Отечеству» 3-й степени. Фахраддин Манафов родился в 1955 году в городе Ханкенди. В 1975–1980 годах обучался в Азербайджанском государственном институте искусств имени М. Алиева. Во время учебы работал актером в учебном театре. С 1977 года снимался в фильмах на киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы. Создал галерею ярких образов в фильмах «Дома над обрывом», «Деловая поездка», «Парк», «Чертик под лобовым стеклом», «Храм воздуха», «Тахмина», «Номер в отеле», «Дронго», «Граф Крестовский», «Прощай, южный город», «Судьба властелина», «Посланник зари», «Махмуд и Марьям» и других. Актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра, Манафов в 1987 году получил звание «Заслуженный артист», в 2000 году — «Народный артист». С 2006 года является персональным стипендиатом президента.