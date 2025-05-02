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Birbank Private удостоен международной премии Best Private Banking Azerbaijan

16:02 291

Birbank Private был удостоен престижной премии Best Private Banking Azerbaijan за 2025 год от авторитетного международного финансового издания International Investor. Эта награда подчеркивает индивидуальный подход, высокие стандарты обслуживания и приверженность Birbank Private к максимальному удовлетворению клиентов, подтверждая международное признание исключительного опыта в сфере частного банкинга.

Издаваемый в Великобритании журнал International Investor освещает инновации, лидерство и эффективность ведущих компаний в инвестиционной и финансовой сферах по всему миру.

Основываясь на принципе индивидуального подхода, Birbank Private предлагает клиентам комплексные финансовые решения, включая управление счетами, профессиональные консультации по различным финансовым вопросам, индивидуальные банковские услуги и сопровождение персонального менеджера. Клиентам предоставляются уникальные кредитные предложения с индивидуальными процентными ставками, что обеспечивает удобство и экономию времени.

Кроме того, клиенты могут оформить премиальные карты Birbank Premium в желаемой валюте. Эти карты открывают доступ к ряду эксклюзивных привилегий, таких как бесплатный Fast Track в аэропортах, доступ в бизнес-залы Lounge, расширенные страховые пакеты, трансфер и круглосуточная консьерж-служба. Владельцы карт также пользуются скидками при покупках, преимуществами в отелях премиум-класса и доступом к закрытым мероприятиям.

В сфере инвестиций Birbank Private также предоставляет широкие возможности: управление инвестиционным портфелем, депозиты, операции с ценными бумагами, а также аренда индивидуальных сейфов для хранения ценностей. Клиенты могут размещать депозиты как в национальной, так и в иностранной валюте на гибких условиях.

Для повышения доступности высококлассного обслуживания Birbank Private недавно открыл новый филиал по адресу проспект Нефтчиляр 153, Port Baku 2. Новый филиал, разработанный в соответствии с современной концепцией, работает по будням с 09:00 до 17:00 и предлагает индивидуальное банковское обслуживание на самом высоком уровне.

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