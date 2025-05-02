Депутат Намазов обвиняет Россию

Кибератака на ряд азербайджанских медиаресурсов, произошедшая 20 февраля 2025 года, была организована из России. Об этом заявил председатель комиссии Милли Меджлиса по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам Рамид Намазов в ходе общественных обсуждений на тему «Кибератаки на медиаресурсы Азербайджана».

По его словам, атака была осуществлена на высоком техническом уровне со стороны кибершпионской группы APT29 (Cozy Bear, также известной как Midnight Blizzard и The Dukes), связанной с российскими структурами. Эта группа специализируется на кибероперациях особой важности, в том числе против правительственных учреждений, дипломатических миссий, энергетического сектора, обороны и СМИ.

«Это вызывает сожаление», — подчеркнул Намазов.