USD 1.7000
EUR 1.9216
RUB 2.0775
Подписаться на уведомления
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?
Новость дня
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?

Депутат Намазов обвиняет Россию

16:00 2617

Кибератака на ряд азербайджанских медиаресурсов, произошедшая 20 февраля 2025 года, была организована из России. Об этом заявил председатель комиссии Милли Меджлиса по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам Рамид Намазов в ходе общественных обсуждений на тему «Кибератаки на медиаресурсы Азербайджана».

По его словам, атака была осуществлена на высоком техническом уровне со стороны кибершпионской группы APT29 (Cozy Bear, также известной как Midnight Blizzard и The Dukes), связанной с российскими структурами. Эта группа специализируется на кибероперациях особой важности, в том числе против правительственных учреждений, дипломатических миссий, энергетического сектора, обороны и СМИ.

«Это вызывает сожаление», — подчеркнул Намазов.

США готовятся к «трудным решениям» из-за позиции Путина
США готовятся к «трудным решениям» из-за позиции Путина новость дополнена
17:20 521
Двухлетний максимум: в мире выросли цены на еду
Двухлетний максимум: в мире выросли цены на еду
17:37 137
Первое золото Азербайджана на Кубке Европы в Баку
Первое золото Азербайджана на Кубке Европы в Баку обновлено
17:35 1164
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену приемная haqqin.az
14:00 8221
Пора хоронить Сирию
Пора хоронить Сирию главная тема; все еще актуально
11:47 4630
Путин не сожалеет о своем пути
Путин не сожалеет о своем пути
15:45 1476
Гневная реакция президента Сирии на удары Израиля по Дамаску
Гневная реакция президента Сирии на удары Израиля по Дамаску
16:54 1166
Пограничники Азербайджана открыли огонь
Пограничники Азербайджана открыли огонь
16:22 1638
Депутат Намазов обвиняет Россию
Депутат Намазов обвиняет Россию
16:00 2618
США толкают Украину в объятия России
США толкают Украину в объятия России обновлено 14:41
14:41 3162
Массированная атака на Крым: атакованы стратегические объекты
Массированная атака на Крым: атакованы стратегические объекты видео; обновлено 13:29
13:29 7112

ЭТО ВАЖНО

США готовятся к «трудным решениям» из-за позиции Путина
США готовятся к «трудным решениям» из-за позиции Путина новость дополнена
17:20 521
Двухлетний максимум: в мире выросли цены на еду
Двухлетний максимум: в мире выросли цены на еду
17:37 137
Первое золото Азербайджана на Кубке Европы в Баку
Первое золото Азербайджана на Кубке Европы в Баку обновлено
17:35 1164
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену приемная haqqin.az
14:00 8221
Пора хоронить Сирию
Пора хоронить Сирию главная тема; все еще актуально
11:47 4630
Путин не сожалеет о своем пути
Путин не сожалеет о своем пути
15:45 1476
Гневная реакция президента Сирии на удары Израиля по Дамаску
Гневная реакция президента Сирии на удары Израиля по Дамаску
16:54 1166
Пограничники Азербайджана открыли огонь
Пограничники Азербайджана открыли огонь
16:22 1638
Депутат Намазов обвиняет Россию
Депутат Намазов обвиняет Россию
16:00 2618
США толкают Украину в объятия России
США толкают Украину в объятия России обновлено 14:41
14:41 3162
Массированная атака на Крым: атакованы стратегические объекты
Массированная атака на Крым: атакованы стратегические объекты видео; обновлено 13:29
13:29 7112
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться