Эстония собирает военных у границ России

«В понедельник, 5 мая, подразделения Сил обороны Эстонии и союзников соберутся на совместные международные учения Siil 2025 («Ёж 2025»), которые продлятся до 23 мая. Основное внимание на учениях уделяется отработке выполнения ключевых задач эстонских и региональных планов обороны в сотрудничестве с союзниками, а также проверке боеготовности Сил обороны, военизированной добровольческой организации Kaitseliit и союзных подразделений», - говорится в сообщении.

Генеральный штаб сил обороны Эстонии объявил в пятницу о проведении в республике - в основном на северо-востоке и юго-востоке близ границ с Россией - крупнейших международных учений года.

Основные мероприятия Siil 2025 пройдут на полигонах, расположенных на северо-востоке и юго-востоке Эстонии, на центральном полигоне Сил обороны Эстонии, полигоне Нурсипалу и их окрестностях.

Учения Siil 2025 являются крупнейшими учениями года для Сил обороны Эстонии, в ходе которых отрабатываются планирование и проведение военных операций, а также укрепляется взаимодействие между подразделениями Эстонии и стран-союзников. В учениях примут участие действующие военнослужащие, призывники, резервисты, члены Kaitseliit, а также военнослужащие из Великобритании, Франции, Германии, Польши, Португалии, Дании, Швеции, Финляндии, Латвии, США. Канада, представители Японии, Израиля и Украины в качестве наблюдателей или инструкторов. Всего ожидается участие более 16 000 военных.

Siil 2025 проходят в рамках учений НАТО Steadfast Deterrence 25, которые включают планирование и управление операциями по сдерживанию и обороне на стратегическом и оперативном уровнях Командования объединенных сил НАТО (JFCBS) в Брюнссуме, Нидерланды. Кроме того, Siil 2025 является подготовительным мероприятием для участия эстонской дивизии в региональных тактических учениях Северо-Восточного корпуса Griffin Lightning 25.