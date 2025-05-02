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Пограничники Азербайджана открыли огонь

16:22 1641

Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила о предотвращении попытки незаконного ввоза наркотических средств из Ирана по акватории Каспийского моря.

1 мая в 21:55 Главное командно-контрольное управление береговой охраны зафиксировало быстроходное неизвестное плавательное средство на расстоянии 0,3 морской мили от берега в направлении Сальянского рейда.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий и преследования в юго-восточной части азербайджанского сектора Каспийского моря в 22:40 пограничный корабль подал сигнал «Стой» с применением световых и звуковых сигналов, а также произвёл предупредительный выстрел.

Нарушители проигнорировали законные требования и попытались покинуть территориальные воды Азербайджана. В соответствии с законом «О государственной границе» было применено огнестрельное оружие. В результате двое нарушителей получили ранения.

Пограничники немедленно организовали эвакуацию раненых в специализированное медицинское учреждение. Несмотря на усилия врачей, одного из нарушителей спасти не удалось. Второй продолжает получать лечение.

При осмотре задержанного плавательного средства были обнаружены и изъяты 33,075 кг марихуаны, два GPS-навигатора марки Garmin и спутниковый телефон THURAYA.

Предварительное расследование установило, что задержанные — граждане Ирана: Гараниджат Нури Гурбан Мухаммед (1985 г.р., ранен) и Умухаммади Бехсад Салех (1990 г.р., убит).

Оперативно-следственные действия по данному факту продолжаются.

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