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Замороженные миллиарды России отдадут... не Украине

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Бельгийский депозитарий Euroclear намерен разморозить и перераспределить €3 млрд из заблокированных активов России на своем счету. Деньги планируется передать в качестве компенсации западным инвесторам, средства которых были изъяты Россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и попавший в его распоряжение документ.

Собеседники агентства заявили, что Euroclear получил разрешение от бельгийских властей на передачу средств в марте. 1 апреля компания уведомила о предстоящих выплатах своих клиентов. Средства каких именно российских владельцев будут использованы для выплаты, не уточняется.

Агентство отмечает, что передача средств сократит объемы заблокированных в Европе активов России, которые считались рычагом воздействия на Москву. Возможность частичной разморозки появилась у Евросоюза в прошлом году после изменения санкционного режима.

Общая сумма замороженных активов России на счету Euroclear составляет €10 млрд. Они принадлежат российским юридическим и физическим лицам, попавшим под санкции Евросоюза после вторжения РФ в Украину в 2022 году. Всего в ЕС находится более €200 млрд евро российских активов.

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