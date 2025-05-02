Сирию снова взрывают

Днем 2 мая в районе Латакии, на западе Сирии, были слышны взрывы. Сирийские СМИ сообщают, что над этим районом были замечены израильские истребители.

Предположительно, речь идет об атаке ВВС армии Израиля.

Другие подробности пока не приводятся.