USD 1.7000
EUR 1.9216
RUB 2.0775
Подписаться на уведомления
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?
Новость дня
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?

Сирию снова взрывают

16:43 698

Днем 2 мая в районе Латакии, на западе Сирии, были слышны взрывы. Сирийские СМИ сообщают, что над этим районом были замечены израильские истребители.

Предположительно, речь идет об атаке ВВС армии Израиля.

Другие подробности пока не приводятся.

США готовятся к «трудным решениям» из-за позиции Путина
США готовятся к «трудным решениям» из-за позиции Путина новость дополнена
17:20 539
Двухлетний максимум: в мире выросли цены на еду
Двухлетний максимум: в мире выросли цены на еду
17:37 146
Первое золото Азербайджана на Кубке Европы в Баку
Первое золото Азербайджана на Кубке Европы в Баку обновлено
17:35 1171
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену приемная haqqin.az
14:00 8240
Пора хоронить Сирию
Пора хоронить Сирию главная тема; все еще актуально
11:47 4633
Путин не сожалеет о своем пути
Путин не сожалеет о своем пути
15:45 1481
Гневная реакция президента Сирии на удары Израиля по Дамаску
Гневная реакция президента Сирии на удары Израиля по Дамаску
16:54 1174
Пограничники Азербайджана открыли огонь
Пограничники Азербайджана открыли огонь
16:22 1647
Депутат Намазов обвиняет Россию
Депутат Намазов обвиняет Россию
16:00 2628
США толкают Украину в объятия России
США толкают Украину в объятия России обновлено 14:41
14:41 3163
Массированная атака на Крым: атакованы стратегические объекты
Массированная атака на Крым: атакованы стратегические объекты видео; обновлено 13:29
13:29 7121

ЭТО ВАЖНО

США готовятся к «трудным решениям» из-за позиции Путина
США готовятся к «трудным решениям» из-за позиции Путина новость дополнена
17:20 539
Двухлетний максимум: в мире выросли цены на еду
Двухлетний максимум: в мире выросли цены на еду
17:37 146
Первое золото Азербайджана на Кубке Европы в Баку
Первое золото Азербайджана на Кубке Европы в Баку обновлено
17:35 1171
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену приемная haqqin.az
14:00 8240
Пора хоронить Сирию
Пора хоронить Сирию главная тема; все еще актуально
11:47 4633
Путин не сожалеет о своем пути
Путин не сожалеет о своем пути
15:45 1481
Гневная реакция президента Сирии на удары Израиля по Дамаску
Гневная реакция президента Сирии на удары Израиля по Дамаску
16:54 1174
Пограничники Азербайджана открыли огонь
Пограничники Азербайджана открыли огонь
16:22 1647
Депутат Намазов обвиняет Россию
Депутат Намазов обвиняет Россию
16:00 2628
США толкают Украину в объятия России
США толкают Украину в объятия России обновлено 14:41
14:41 3163
Массированная атака на Крым: атакованы стратегические объекты
Массированная атака на Крым: атакованы стратегические объекты видео; обновлено 13:29
13:29 7121
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться