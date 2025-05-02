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Жителей Азербайджана предупредили о непогоде

16:46 957

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемыми нестабильными погодными условиями в ряде регионов Азербайджана.

Ведомство призвало граждан соблюдать правила безопасности, чтобы избежать угроз, связанных с ливнями, грозами, селями, паводками и усилением ветра.

Для защиты от возможных паводков и селей, вызванных интенсивными осадками, жителям горных и предгорных районов рекомендуется быть особенно бдительными и держаться подальше от опасных зон.

В МЧС призвали граждан во время сильного ветра избегать легких конструкций и временных построек, не приближаться к зданиям, рекламным щитам, электрическим столбам, проводам и высоким деревьям.

«В связи с ожидающимися грозами гражданам рекомендуется отключать электроприборы от сети, не разговаривать по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и т. д.), находясь на открытом воздухе, не приближаться к ЛЭП, молниеотводам, антеннам, не укрываться под высокими деревьями. Находясь в автомобиле, следует остановиться, поднять стекла и ждать окончания грозы», — говорится в сообщении.

Напомним, что, согласно данным Национальной службы гидрометеорологии, в ближайшие дни в регионах республики ожидаются кратковременные дожди, грозы, усиление ветра, а на некоторых горных реках — сели и паводки.

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