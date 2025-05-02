Трамп ищет замену Air Force One из-за срывов Boeing

Контракт на $3,9 млрд был заключен еще в первый срок Трампа: Boeing должен был поставить два модернизированных Boeing 747 к 2024 году, однако сроки сдвинулись — на 2027 и 2028 годы. Разочарованный задержками Трамп поручил компании L3Harris переоборудовать бывший правительственный самолет Катара в резервный «борт № 1».

WSJ отмечает, что ВВС США давно хотели иметь третий самолет на случай обслуживания основных лайнеров. Рассматривались даже варианты с Airbus и двухмоторными моделями. Однако сам Трамп исключил покупку Airbus и заявил, что США могут приобрести и переоборудовать подержанный Boeing, даже у иностранного продавца.

Производство новых лайнеров Boeing, по данным издания, может затянуться до 2035 года из-за серьезных технических проблем. Ситуацию усугубляют внутренние кризисы компании, включая забастовки и дефекты в пассажирских самолетах, что подорвало ее репутацию.