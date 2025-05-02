USD 1.7000
EUR 1.9216
RUB 2.0775
Подписаться на уведомления
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?
Новость дня
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?

Трамп ищет замену Air Force One из-за срывов Boeing

17:06 451

Президент США Дональд Трамп рассматривает альтернативу для президентских самолетов на фоне срывов сроков поставки новых лайнеров Boeing, сообщает The Wall Street Journal.

Контракт на $3,9 млрд был заключен еще в первый срок Трампа: Boeing должен был поставить два модернизированных Boeing 747 к 2024 году, однако сроки сдвинулись — на 2027 и 2028 годы. Разочарованный задержками Трамп поручил компании L3Harris переоборудовать бывший правительственный самолет Катара в резервный «борт № 1».

WSJ отмечает, что ВВС США давно хотели иметь третий самолет на случай обслуживания основных лайнеров. Рассматривались даже варианты с Airbus и двухмоторными моделями. Однако сам Трамп исключил покупку Airbus и заявил, что США могут приобрести и переоборудовать подержанный Boeing, даже у иностранного продавца.

Производство новых лайнеров Boeing, по данным издания, может затянуться до 2035 года из-за серьезных технических проблем. Ситуацию усугубляют внутренние кризисы компании, включая забастовки и дефекты в пассажирских самолетах, что подорвало ее репутацию.

США готовятся к «трудным решениям» из-за позиции Путина
США готовятся к «трудным решениям» из-за позиции Путина новость дополнена
17:20 548
Двухлетний максимум: в мире выросли цены на еду
Двухлетний максимум: в мире выросли цены на еду
17:37 152
Первое золото Азербайджана на Кубке Европы в Баку
Первое золото Азербайджана на Кубке Европы в Баку обновлено
17:35 1176
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену приемная haqqin.az
14:00 8251
Пора хоронить Сирию
Пора хоронить Сирию главная тема; все еще актуально
11:47 4635
Путин не сожалеет о своем пути
Путин не сожалеет о своем пути
15:45 1486
Гневная реакция президента Сирии на удары Израиля по Дамаску
Гневная реакция президента Сирии на удары Израиля по Дамаску
16:54 1180
Пограничники Азербайджана открыли огонь
Пограничники Азербайджана открыли огонь
16:22 1651
Депутат Намазов обвиняет Россию
Депутат Намазов обвиняет Россию
16:00 2636
США толкают Украину в объятия России
США толкают Украину в объятия России обновлено 14:41
14:41 3166
Массированная атака на Крым: атакованы стратегические объекты
Массированная атака на Крым: атакованы стратегические объекты видео; обновлено 13:29
13:29 7124

ЭТО ВАЖНО

США готовятся к «трудным решениям» из-за позиции Путина
США готовятся к «трудным решениям» из-за позиции Путина новость дополнена
17:20 548
Двухлетний максимум: в мире выросли цены на еду
Двухлетний максимум: в мире выросли цены на еду
17:37 152
Первое золото Азербайджана на Кубке Европы в Баку
Первое золото Азербайджана на Кубке Европы в Баку обновлено
17:35 1176
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену приемная haqqin.az
14:00 8251
Пора хоронить Сирию
Пора хоронить Сирию главная тема; все еще актуально
11:47 4635
Путин не сожалеет о своем пути
Путин не сожалеет о своем пути
15:45 1486
Гневная реакция президента Сирии на удары Израиля по Дамаску
Гневная реакция президента Сирии на удары Израиля по Дамаску
16:54 1180
Пограничники Азербайджана открыли огонь
Пограничники Азербайджана открыли огонь
16:22 1651
Депутат Намазов обвиняет Россию
Депутат Намазов обвиняет Россию
16:00 2636
США толкают Украину в объятия России
США толкают Украину в объятия России обновлено 14:41
14:41 3166
Массированная атака на Крым: атакованы стратегические объекты
Массированная атака на Крым: атакованы стратегические объекты видео; обновлено 13:29
13:29 7124
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться