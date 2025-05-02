Продлен арест экс-главы Бакинского бульвара

Продлен срок содержания под стражей бывшего председателя правления Управления Приморского бульвара Ильгара Мустафаева, арестованного по обвинению в коррупции.

Как сообщает haqqin.az, прокурор, осуществляющий процессуальное руководство предварительным расследованием, подал ходатайство в суд. В ходатайстве указано, что следственным органам необходимо дополнительное время для сбора доказательств, и запрошено продление срока содержания обвиняемого под стражей.

Бинагадинский районный суд удовлетворил ходатайство. Согласно решению, срок содержания И.Мустафаева под стражей продлен еще на 5 месяцев.

Отметим, что Мустафаев был арестован Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре. Его обвиняют в присвоении средств в размере более 2 миллионов манатов.