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У Трампа переходят к жесткому варианту для Путина

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17:49 553

Российский президент Владимир Путин продолжает противиться мирным инициативам США, и Белый дом рассматривает возможность прямого давления на Кремль.

Об этом сообщает Politico.

Как пишет издание, подписание сделки о недрах между Украиной и США вряд ли повлияет на позицию Путина относительно предложений США по завершению войны.

Источники Politico рассказали, что в Белом доме пока нет согласия относительно дальнейших шагов, которые США должны предпринять для достижения мира между Украиной и Россией. В частности, обсуждаются трудные решения, включая прямое давление на Кремль, чего президент США Дональд Трамп ранее избегал.

«Больше санкций будет следующим витком давления, если президент захочет пойти по этому пути», — отметил один из собеседников издания. Однако остается неясным, окажется ли этого достаточно, чтобы повлиять на Путина.

Bloomberg со ссылкой на источники передает, что американские чиновники подготовили для президента США несколько вариантов по усилению экономического давления на Россию из-за того, что Владимир Путин медлит с прекращением войны в Украине. В чем заключаются предложенные командой Трампа варианты — неизвестно. По словам собеседников Bloomberg, Трамп пока не принял решения, поскольку дипломатические усилия по завершению войны еще продолжаются. Любое решение, добавляют они, остается за президентом США.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм представил законопроект, предусматривающий сокрушительные санкции против России. Документ предлагает ввести 500% пошлины на импорт из стран, которые продолжают покупать российскую нефть, газ, уран и нефтепродукты. По словам Грэма, инициативу уже поддержали 72 сенатора — большинство.

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