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Команда юных футболистов из Азербайджана заняла 4-е место на международном турнире при поддержке Банка ABB

17:26 161

В Мадриде (Испания) состоялся турнир Real Madrid Foundation World Challenge, в котором приняли участие детские футбольные команды из 18 стран. Благодаря генеральному спонсорству Банка ABB азербайджанская команда во второй раз приняла участие в этом престижном турнире. Все матчи прошли на полях Академии футбольного клуба «Реал Мадрид».

Представлявшая Азербайджан команда в категории U12 вышла в полуфинал, сыграла вничью 1:1 с командой из Турции и, уступив в серии пенальти, заняла 4-е место среди 26 команд-участниц.

Все команды-участницы турнира были отобраны на основе программы Real Madrid Foundation Clinic, реализуемой в разных странах. В июне 2024 года эта программа во второй раз была проведена и в Азербайджане. Под эгидой генерального спонсора Банка ABB и при поддержке компаний Visa и Epoint на территории школы Sabis Sun International School был организован футбольный лагерь. По итогам отбора сильнейших игроков была сформирована команда Azerbaijan Footland.

Программа Real Madrid Foundation Azerbaijan Clinic планируется к проведению вновь в Баку 23–27 июня 2025 года при генеральном спонсорстве Банка ABB.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице банка.

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