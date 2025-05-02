USD 1.7000
EUR 1.9216
RUB 2.0775
Подписаться на уведомления
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?
Новость дня
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?

Двухлетний максимум: в мире выросли цены на еду

17:37 157

Мировые цены на продовольствие в апреле выросли до двухлетнего максимума. Индекс ООН, который отслеживает стоимость продуктов питания, вырос на 1% по сравнению с прошлым месяцем, до 128,3 пункта. В последний раз показатель был на таком уровне в марте 2023 года, пишет агентство Bloomberg.

Хотя на проявление эффекта в супермаркетах требуется время, а показатель остается ниже пиков 2022 года, этот шаг указывает на вероятность повышения цен на товары после периода снижения продовольственной инфляции.

«Колебания валютных курсов повлияли на динамику цен на мировых рынках, в то время как корректировка тарифной политики усилила неопределенность на рынке», — говорится в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). В то же время, отмечает Bloomberg, скачок цен на зерна, мясо и молочные продукты также толкает индекс вверх.

Индекс цен на мясо ФАО в апреле составил в среднем 121,6 пункта, что на 3,2% выше, чем в марте, и на 4% выше, чем год назад. Цены на мясо выросли по всем категориям, при этом свинина показала наибольший рост. Цены на говядину также выросли, особенно в Австралии и Бразилии, из-за стабильного спроса и ограниченного предложения. Цены на баранину резко выросли на фоне высокого спроса на ключевых рынках. Цены на мясо птицы выросли умеренно, особенно в Бразилии, где высокий экспортный спрос и замедление переработки в праздничный период ограничили доступное предложение.

Индекс цен на молочные продукты ФАО в апреле составил 152,1 пункта, увеличившись на 2,4% по сравнению с мартом и на 28,4 пункта (22,9%) по сравнению с прошлым годом.

Цены на сухое обезжиренное и цельное молоко выросли на 1,6 и 29% соответственно на фоне устойчивого внутреннего спроса и смещения экспортного интереса с Европы (где сильный евро снижает конкурентоспособность) в сторону Океании, где сезонное сокращение производства ограничивает предложение.

Цены на сыр выросли на 2,3% по сравнению с мартом благодаря высокому экспортному спросу и сокращению поставок из Океании.

Международные цены на сливочное масло растут третий месяц подряд. В апреле они поднялись еще на 2,9% до нового исторического максимума. «Скачок был в значительной степени обусловлен более высокими европейскими ценами, поддержанными сокращением запасов и высоким спросом на молочный жир, несмотря на сезонно более высокое производство молока», — говорится в публикации.

У Трампа переходят к жесткому варианту для Путина
У Трампа переходят к жесткому варианту для Путина новость дополнена
17:49 560
Двухлетний максимум: в мире выросли цены на еду
Двухлетний максимум: в мире выросли цены на еду
17:37 158
Первое золото Азербайджана на Кубке Европы в Баку
Первое золото Азербайджана на Кубке Европы в Баку обновлено
17:35 1181
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену приемная haqqin.az
14:00 8265
Пора хоронить Сирию
Пора хоронить Сирию главная тема; все еще актуально
11:47 4637
Путин не сожалеет о своем пути
Путин не сожалеет о своем пути
15:45 1490
Гневная реакция президента Сирии на удары Израиля по Дамаску
Гневная реакция президента Сирии на удары Израиля по Дамаску
16:54 1188
Пограничники Азербайджана открыли огонь
Пограничники Азербайджана открыли огонь
16:22 1657
США толкают Украину в объятия России
США толкают Украину в объятия России обновлено 14:41
14:41 3170
Массированная атака на Крым: атакованы стратегические объекты
Массированная атака на Крым: атакованы стратегические объекты видео; обновлено 13:29
13:29 7130
Рами Махлуф о походе армии на Дамаск. Поможет ли Путин?
Рами Махлуф о походе армии на Дамаск. Поможет ли Путин? сирийская драма
02:10 8234

ЭТО ВАЖНО

У Трампа переходят к жесткому варианту для Путина
У Трампа переходят к жесткому варианту для Путина новость дополнена
17:49 560
Двухлетний максимум: в мире выросли цены на еду
Двухлетний максимум: в мире выросли цены на еду
17:37 158
Первое золото Азербайджана на Кубке Европы в Баку
Первое золото Азербайджана на Кубке Европы в Баку обновлено
17:35 1181
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену приемная haqqin.az
14:00 8265
Пора хоронить Сирию
Пора хоронить Сирию главная тема; все еще актуально
11:47 4637
Путин не сожалеет о своем пути
Путин не сожалеет о своем пути
15:45 1490
Гневная реакция президента Сирии на удары Израиля по Дамаску
Гневная реакция президента Сирии на удары Израиля по Дамаску
16:54 1188
Пограничники Азербайджана открыли огонь
Пограничники Азербайджана открыли огонь
16:22 1657
США толкают Украину в объятия России
США толкают Украину в объятия России обновлено 14:41
14:41 3170
Массированная атака на Крым: атакованы стратегические объекты
Массированная атака на Крым: атакованы стратегические объекты видео; обновлено 13:29
13:29 7130
Рами Махлуф о походе армии на Дамаск. Поможет ли Путин?
Рами Махлуф о походе армии на Дамаск. Поможет ли Путин? сирийская драма
02:10 8234
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться