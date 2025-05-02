Двухлетний максимум: в мире выросли цены на еду

Хотя на проявление эффекта в супермаркетах требуется время, а показатель остается ниже пиков 2022 года, этот шаг указывает на вероятность повышения цен на товары после периода снижения продовольственной инфляции.

Мировые цены на продовольствие в апреле выросли до двухлетнего максимума. Индекс ООН, который отслеживает стоимость продуктов питания, вырос на 1% по сравнению с прошлым месяцем, до 128,3 пункта. В последний раз показатель был на таком уровне в марте 2023 года, пишет агентство Bloomberg.

«Колебания валютных курсов повлияли на динамику цен на мировых рынках, в то время как корректировка тарифной политики усилила неопределенность на рынке», — говорится в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). В то же время, отмечает Bloomberg, скачок цен на зерна, мясо и молочные продукты также толкает индекс вверх.

Индекс цен на мясо ФАО в апреле составил в среднем 121,6 пункта, что на 3,2% выше, чем в марте, и на 4% выше, чем год назад. Цены на мясо выросли по всем категориям, при этом свинина показала наибольший рост. Цены на говядину также выросли, особенно в Австралии и Бразилии, из-за стабильного спроса и ограниченного предложения. Цены на баранину резко выросли на фоне высокого спроса на ключевых рынках. Цены на мясо птицы выросли умеренно, особенно в Бразилии, где высокий экспортный спрос и замедление переработки в праздничный период ограничили доступное предложение.

Индекс цен на молочные продукты ФАО в апреле составил 152,1 пункта, увеличившись на 2,4% по сравнению с мартом и на 28,4 пункта (22,9%) по сравнению с прошлым годом.

Цены на сухое обезжиренное и цельное молоко выросли на 1,6 и 29% соответственно на фоне устойчивого внутреннего спроса и смещения экспортного интереса с Европы (где сильный евро снижает конкурентоспособность) в сторону Океании, где сезонное сокращение производства ограничивает предложение.

Цены на сыр выросли на 2,3% по сравнению с мартом благодаря высокому экспортному спросу и сокращению поставок из Океании.

Международные цены на сливочное масло растут третий месяц подряд. В апреле они поднялись еще на 2,9% до нового исторического максимума. «Скачок был в значительной степени обусловлен более высокими европейскими ценами, поддержанными сокращением запасов и высоким спросом на молочный жир, несмотря на сезонно более высокое производство молока», — говорится в публикации.