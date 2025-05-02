США начали делиться сверхсекретными данными с союзниками

Соединенные Штаты начали делиться засекреченными разведывательными данными о космической активности России и Китая с союзниками по альянсу «Пять глаз» — Великобританией, Канадой, Австралией и Новой Зеландией. Об этом сообщает The Times, подчеркивая, что это решение стало беспрецедентным: ранее деятельность специализированного подразделения американских Космических сил — Space Delta 9 — оставалась исключительно в распоряжении самих США и была доступна только обладателям высшей степени допуска к государственной тайне.

Как рассказал командующий Space Delta 9 полковник Рэмси Хорн, в последние недели было принято стратегическое решение об углублении сотрудничества с ближайшими союзниками. Речь идет о предоставлении партнерам доступа к чувствительной информации, касающейся растущей активности России и Китая в космическом пространстве. По словам Хорна, союзники, благодаря обмену данными, смогут помочь Вашингтону выявлять и устранять уязвимости в орбитальной обороне, а США, в свою очередь, раскроют партнерам часть важных сведений, накопленных за последние десять лет.

Американское командование обеспокоено ускоренным развитием военных космических программ в Москве и Пекине. Особенно тревожит масштабное финансирование Пекином разведывательных технологий, в том числе спутников, которые могут отслеживать перемещения американских войск в случае конфликта, например, при попытке Китая захватить Тайвань. В Вашингтоне также выражают опасения по поводу спутников двойного назначения — формально коммерческих, но способных выполнять военные задачи. В ответ США намерены создать собственное космическое оружие для защиты западных спутников в случае агрессии.

В рамках расширенного взаимодействия американская сторона рассчитывает, что британские военные впервые примут участие в оперативной деятельности Space Delta 9. Уже сейчас лидерам британских вооруженных сил предоставлен доступ на космическую базу Шривер в штате Колорадо, где они могут наблюдать за работой подразделения в реальном времени. Хорн подчеркнул, что при необходимости Space Delta 9 способна отразить вражескую атаку в космосе: «Мы готовы к боевым операциям как никогда ранее, если кто-то решит бросить вызов этому миру», — заявил он.

Ранее заместитель начальника штаба космических операций США генерал Майкл Гетлейн сообщал, что Китай начал проводить в околоземной орбите «воздушные бои» между экспериментальными спутниками. По его словам, как Китай, так и Россия быстро сокращают отставание от США в сфере космических технологий.

Дополнительную тревогу у союзников вызывает и возможная милитаризация космоса со стороны Москвы. В апреле генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия изучает возможность размещения ядерного оружия на орбите, что способно поставить под угрозу тысячи спутников. Рютте напомнил, что спутниковые системы критически важны для обороны стран НАТО, в том числе в вопросах военной поддержки Украины. По словам генсека альянса, размещение ядерного оружия в космосе может стать для Москвы способом усилить свои стратегические возможности.