Взрыв гранаты в Ходжалы: есть раненый

В селе Ханюрд Ходжалинского района взорвалась ручная граната, в результате пострадал 17-летний юноша. Об этом говорится в совместном заявлении МВД, Генеральной прокуратуры и ANAMA.

В информации отмечается, что житель села Джалилли Товузского района Акшин Мамедов (2008 года рождения) получил травму правой руки из-за взрыва детонирующего механизма ручной гранаты, которую он держал в руке. В результате инцидента юноше ампутировали три пальца.

Прокуратура Ходжалинского района приступила к расследованию обстоятельств происшествия.

Ведомства в очередной раз призывают граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности, не прикасаться к опасным предметам, внимательно относиться к указателям знаков минной опасности и ни в коем случае не заходить на незнакомые территории.