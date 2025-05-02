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Взрыв гранаты в Ходжалы: есть раненый

18:09 1247

В селе Ханюрд Ходжалинского района взорвалась ручная граната, в результате пострадал 17-летний юноша. Об этом говорится в совместном заявлении МВД, Генеральной прокуратуры и ANAMA.

В информации отмечается, что житель села Джалилли Товузского района Акшин Мамедов (2008 года рождения) получил травму правой руки из-за взрыва детонирующего механизма ручной гранаты, которую он держал в руке. В результате инцидента юноше ампутировали три пальца.

Прокуратура Ходжалинского района приступила к расследованию обстоятельств происшествия.

Ведомства в очередной раз призывают граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности, не прикасаться к опасным предметам, внимательно относиться к указателям знаков минной опасности и ни в коем случае не заходить на незнакомые территории.

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