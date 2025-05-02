Запущен проект «Правовой путеводитель школьника»

Основная цель проекта — повышение правовых знаний подрастающего поколения, повышение осведомленности об их правах и обязанностях, формирование у них основ правовой культуры, обучение ранним механизмам защиты от правонарушений, развитие гражданской ответственности и правового мышления.

Целью проекта является проведение мероприятий по правовому просвещению, различных интерактивных семинаров, тренингов и практических занятий среди обучающихся по темам «Торговля людьми», «Преступления против собственности», «Травля людьми и социальное давление», «Кибербезопасность и защита персональных данных» и «Борьба с наркоманией».

Отметим, что в рамках проекта на начальном этапе планируется проведение просветительских мероприятий, семинаров и тренингов: 5 мая в Бакинском государственном центре профессионального образования по туризму и социальным услугам, 6 мая в Бакинском государственном центре профессионального образования по технике и технологиям и Бакинском государственном центре профессионального образования по связи и информационным технологиям, 7 мая в Бакинском государственном центре профессионального образования по общественному питанию и услугам и Бакинском государственном центре профессионального образования по промышленности и инновациям, 8 мая в Бакинском государственном центре профессионального образования по авиации и автомобильному транспорту и Бакинском государственном центре профессионального образования по железной дороге и метрополитену.