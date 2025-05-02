Мощное землетрясение у берегов Аргентины. Объявлена угроза цунами

Землетрясение магнитудой 7,4 зарегистрировано у побережья Аргентины. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 285 км к юго-востоку от города Ушуая, где проживают порядка 58 тыс. человек, и в 511 км к юго-востоку от чилийского города Пунта-Аренас с населением около 117 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Гидрографическая и океанографическая служба ВМС Чили сообщает, что цунами после мощного землетрясения достигнут берегов Антарктиды, где расположены антарктические базы этой страны, в ближайшие два часа.

По ее оценкам, антарктическую станцию Артуро Прат цунами достигнет в 11:35 (19:35 по Баку), станцию Хенераль-Бернардо-О'Хиггинс - в 12:00 (20:00 по Баку). В городе Пуэрто-Уильямс в проливе Бигля большие волны ожидаются в 14:50 (22:50 по Баку).

Ранее служба по борьбе со стихийными бедствиями Чили объявила эвакуацию в прибрежных зонах региона Магальянес из-за угрозы цунами. По данным сейсмологической службы страны, землетрясение магнитудой 7,5 произошло в 218 км от Пуэрто-Уильямса. Очаг залегал на глубине 10 км.