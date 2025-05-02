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Индийские страсти в Ереване

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18:52 857

В Ереване произошел криминальный инцидент с участием граждан Индии, сообщают армянские СМИ.

Согласно информации, вечером 14 апреля в отделение полиции Канакер-Зейтун поступило заявление от 25-летнего гражданина Индии Манприта Сингха.

По его словам, в ночь на 12 апреля четверо граждан Индии незаконно проникли в его дом. Угрожая оружием, они похитили 100 000 драмов, мобильные телефоны его и его супруги, а также попытались изнасиловать его жену. Кроме того, злоумышленники избили потерпевших ремнем и металлическим прутом.

Полиция установила личности подозреваемых: ими оказались граждане Индии Макбул Масих (32 года), Алиша Масих (31 год) и Балва Масих (20 лет). Все подозреваемые были задержаны в городе Артик.

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