Продажи Tesla в Европе резко упали

Отмечается, что это является ускорением тенденции падения спроса на эти автомобили. Поскольку европейцы предпочитают китайские электромобили или протестуют против политических взглядов Маска.

В частности, продажи новых автомобилей Tesla в Швеции в апреле упали на 80,7%, свидетельствуют национальные данные, опубликованные в пятницу, через день после того, как в Дании зафиксировано падение продаж Tesla на 67,2%, а во Франции - на 59,4%, что является четвертым месяцем подряд сокращением продаж.

Как подчеркивает издание, в Швеции это самый низкий показатель с октября 2022 года, когда было зарегистрировано 43 новых автомобиля Tesla, свидетельствуют данные Mobility Sweden.

В марте продажи новых авто Tesla в Европе упали на 28,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, хотя общие продажи электромобилей (на аккумуляторах) в регионе выросли на 23,6%.