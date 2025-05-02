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В Москве испугались сделки США и Украины. На Путина давят еще сильнее

19:13 723

Соглашение между США и Украиной о разработке природных ресурсов, достигнутое после двух месяцев сложных переговоров, вызвало обеспокоенность в Москве, сообщает The Washington Post. Российские элиты опасаются сближения Владимира Зеленского и Дональда Трампа, считая, что Кремль рискует упустить возможность заключить выгодную сделку по Украине.

Как рассказал изданию анонимный российский чиновник, на президента Владимира Путина усиливается давление, чтобы он продемонстрировал готовность к компромиссам. В противном случае России грозят новые санкции США, подготовленные сенатором Линдси Грэмом. Отмечается, что эти санкции могут стать «серьезным ударом» для России на фоне растущего бюджетного дефицита.

Несмотря на заявления российских чиновников о преодолении санкций, экономические проблемы становятся все более значимыми. «Мобилизационная экономика не может быть устойчивой», — отметил источник газеты.

Темпы экономического роста в России уже резко замедлились: в первом квартале 2025 года ВВП прибавил лишь 1,7% после 4,5% кварталом ранее и 4,1% в целом за прошлый год. Инфляция держится выше 10%, несмотря на рекордную ставку ЦБ РФ, отрасли за пределами ВПК скатились в рецессию, а падение цен на нефть уронило сырьевые доходы бюджета почти на 20%. Теперь Минфин прогнозирует, что его дефицит будет максимальным с пандемии — 3,8 трлн рублей вместо изначального плана в 1,2 трлн.

В материале указывается, что «Партия мира» в Кремле настаивает, чтобы Путин принял условия Трампа — с заморозкой войны по линии фронта в обмен на признание Крыма и отмену санкций. «Ястребы» же по-прежнему желают воевать, несмотря ни на что.

Хотя ресурсное соглашение США и Украины не включает гарантий безопасности для Киева, оно «осложняет положение России», считает политолог Сергей Марков, близкий к Кремлю. По его словам, устранен ключевой барьер между Трампом и Зеленским. Несмотря на отсутствие четких обязательств в соглашении, символически «США берут на себя ответственность за защиту Украины, поскольку теперь они связаны с ее ресурсами», отметил Марков.

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