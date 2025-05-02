Эрдоган о поставках туркменского газа в Турцию через Каспийское море

Турция планирует через пять лет начать импорт природного газа из Туркменистана по трубопроводу, проложенному по дну Каспийского моря. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Саммите природных ресурсов в Стамбуле.

«Начиная с марта текущего года, мы уже транспортируем туркменский газ в Турцию через территорию Ирана», — отметил Эрдоган.

По его словам, за этот период по данному маршруту было поставлено 250 млн кубометров газа, а к концу года объем, как ожидается, достигнет 1,3 млрд кубометров.

Напомним, что первого марта впервые в Турцию поступил газ с восточного берега Каспия - из Туркменистана. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что переговоры о торговле природным газом между Турцией и Туркменистаном, начавшиеся в 1998 году, были завершены спустя 27 лет. BOTAŞ и Türkmengaz провели интенсивную работу по созданию необходимой технической и юридической инфраструктуры для начала поставок туркменского голубого топлива в Турцию.