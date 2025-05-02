В отеле в Ереване нашли тело наблюдателя миссии Евросоюза

В Ереване найдено тело члена наблюдательской миссии Европейского союза в Армении, сообщают армянские СМИ.

Отмечается, что тело европейского чиновника обнаружено в одной из ереванских гостиниц.

По предварительной информации, он скончался от инфаркта.

Напомним, что в конце января послы стран Евросоюза в Брюсселе утвердили решение о гражданской миссии ЕС в Армении, согласно которому европейские наблюдатели останутся в приграничных регионах Армении еще на два года, до 19 февраля 2027 года. В Баку неоднократно заявляли, что присутствие миссии ЕС на территории Армении, вблизи азербайджано-армянской границы, создает серьезные риски для стабильности Южного Кавказа.