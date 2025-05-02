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США оставят ООН, ВОЗ и ЮНЕСКО без денег

19:56 647

Администрация президента США Дональда Трампа предлагает приостановить американские взносы в ООН, ЮНЕСКО и ВОЗ. Об этом говорится в проекте американского федерального бюджета на 2026 финансовый год (начинается в стране 1 октября), обнародованном в пятницу Белым домом.

Как следует из документа, администрация Трампа предлагает сократить расходы на 1,7 млрд долларов за счет приостановки «добровольных взносов в ООН и другие международные организации». В частности, речь идет о взносах в бюджет ООН, ЮНЕСКО и ВОЗ.

В проекте бюджета подчеркивается, что президент США по своему усмотрению может распорядиться об осуществлении взносов в эти организации. Средства на эти цели предлагается выделить из специального фонда объемом 2,9 млрд долларов, который предлагается создать для осуществления «стратегических инвестиций».

Кроме того, в документе предлагается сократить расходы на 1,6 млрд долларов за счет отказа от финансирования «убыточных миротворческих миссий», в том числе по линии ООН.

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