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TikTok оштрафовали на 530 миллионов

20:02 830

Ирландский регулятор по защите данных на этой неделе оштрафовал компанию ByteDance, являющуюся владельцем сервиса коротких видео TikTok, на 530 млн евро за нарушения GDPR — регламента ЕС о персональных данных. Об этом сообщает агентство Reuters.

Комиссия установила, что ByteDance не смогла доказать ограничение доступа сотрудников из Китая к данным пользователей из ЕС. Европейское законодательство требует хранения данных на территории региона. Компанию обязали за полгода привести обработку данных в соответствие с законами ЕС.

Представители ByteDance заявили о намерении оспорить решение. Они утверждают, что решение не учитывает меры безопасности, введенные в 2023 году. В ByteDance пояснили, что данные пользователей ЕС хранятся в специальных центрах обработки данных в Европе и США, и компания никогда не получала запросов от китайских властей на доступ к этим данным.

Пользовательская база TikTok в Европе составляет около 175 млн человек. Это не первый крупный штраф для ByteDance в регионе. В 2023 году компания была оштрафована на 345 млн евро за нарушение правил обработки персональных данных детей.

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