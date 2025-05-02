USD 1.7000
EUR 1.9216
RUB 2.0775
Подписаться на уведомления
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?
Новость дня
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?

Израиль эвакуирует друзов и разворачивает силы вдоль границы с Сирией

20:21 1113

Пятеро граждан Сирии — друзов были эвакуированы на территорию Израиля для прохождения лечения, сообщают израильские СМИ со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля.

Отмечается, что пострадавшие были доставлены в медицинский центр «Зив» в Цфате после получения ранений на территории Сирии.

Также в сообщении подчеркивается, что силы ЦАХАЛа развернуты вдоль границ Сирии и готовы защитить деревни друзов. «Армия обороны Израиля продолжает следить за развитием ситуации в плане готовности к обороне и различными сценариями развития событий», - сказал представитель ЦАХАЛа.

По его словам, все пострадавшие — в возрасте от 19 до 43 лет, некоторые из них получили ранения несколько дней назад.

30 апреля Армия обороны Израиля заявила, что нанесла по распоряжению премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца превентивный удар «по вооруженным радикалам» в Сирии, которые готовили нападение на друзов в пригороде столицы. Как отметили в канцелярии премьера, Дамаску направлено «жесткое предупреждение» о том, что насилие в отношении местной общины друзов должно быть прекращено.

Позже Турция призвала Израиль прекратить авиаудары по Сирии, а международное сообщество — содействовать обеспечению безопасности и стабильности в стране

У Трампа переходят к жесткому варианту для Путина
У Трампа переходят к жесткому варианту для Путина новость дополнена
17:49 5725
Израиль эвакуирует друзов и разворачивает силы вдоль границы с Сирией
Израиль эвакуирует друзов и разворачивает силы вдоль границы с Сирией
20:21 1114
В отеле в Ереване нашли тело наблюдателя миссии Евросоюза
В отеле в Ереване нашли тело наблюдателя миссии Евросоюза
19:43 1862
В Москве испугались сделки США и Украины. На Путина давят еще сильнее
В Москве испугались сделки США и Украины. На Путина давят еще сильнее
19:13 2742
Взрыв гранаты в Ходжалы: есть раненый
Взрыв гранаты в Ходжалы: есть раненый
18:09 2083
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Душанбе
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Душанбе ФОТО, ВИДЕО
17:55 1539
Депутат Намазов обвиняет Россию
Депутат Намазов обвиняет Россию
16:00 5406
Двухлетний максимум: в мире выросли цены на еду
Двухлетний максимум: в мире выросли цены на еду
17:37 1581
Первое золото Азербайджана на Кубке Европы в Баку
Первое золото Азербайджана на Кубке Европы в Баку фото, обновлено
17:35 2130
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену приемная haqqin.az
14:00 12202
Пора хоронить Сирию
Пора хоронить Сирию главная тема; все еще актуально
11:47 5681

ЭТО ВАЖНО

У Трампа переходят к жесткому варианту для Путина
У Трампа переходят к жесткому варианту для Путина новость дополнена
17:49 5725
Израиль эвакуирует друзов и разворачивает силы вдоль границы с Сирией
Израиль эвакуирует друзов и разворачивает силы вдоль границы с Сирией
20:21 1114
В отеле в Ереване нашли тело наблюдателя миссии Евросоюза
В отеле в Ереване нашли тело наблюдателя миссии Евросоюза
19:43 1862
В Москве испугались сделки США и Украины. На Путина давят еще сильнее
В Москве испугались сделки США и Украины. На Путина давят еще сильнее
19:13 2742
Взрыв гранаты в Ходжалы: есть раненый
Взрыв гранаты в Ходжалы: есть раненый
18:09 2083
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Душанбе
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Душанбе ФОТО, ВИДЕО
17:55 1539
Депутат Намазов обвиняет Россию
Депутат Намазов обвиняет Россию
16:00 5406
Двухлетний максимум: в мире выросли цены на еду
Двухлетний максимум: в мире выросли цены на еду
17:37 1581
Первое золото Азербайджана на Кубке Европы в Баку
Первое золото Азербайджана на Кубке Европы в Баку фото, обновлено
17:35 2130
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену приемная haqqin.az
14:00 12202
Пора хоронить Сирию
Пора хоронить Сирию главная тема; все еще актуально
11:47 5681
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться