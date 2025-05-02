Израиль эвакуирует друзов и разворачивает силы вдоль границы с Сирией

Пятеро граждан Сирии — друзов были эвакуированы на территорию Израиля для прохождения лечения, сообщают израильские СМИ со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля.

Отмечается, что пострадавшие были доставлены в медицинский центр «Зив» в Цфате после получения ранений на территории Сирии.

Также в сообщении подчеркивается, что силы ЦАХАЛа развернуты вдоль границ Сирии и готовы защитить деревни друзов. «Армия обороны Израиля продолжает следить за развитием ситуации в плане готовности к обороне и различными сценариями развития событий», - сказал представитель ЦАХАЛа.

По его словам, все пострадавшие — в возрасте от 19 до 43 лет, некоторые из них получили ранения несколько дней назад.

30 апреля Армия обороны Израиля заявила, что нанесла по распоряжению премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца превентивный удар «по вооруженным радикалам» в Сирии, которые готовили нападение на друзов в пригороде столицы. Как отметили в канцелярии премьера, Дамаску направлено «жесткое предупреждение» о том, что насилие в отношении местной общины друзов должно быть прекращено.

Позже Турция призвала Израиль прекратить авиаудары по Сирии, а международное сообщество — содействовать обеспечению безопасности и стабильности в стране