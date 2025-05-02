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Министр: Необходим справедливый подход к использованию каждого вида энергии

20:29 309

В пятницу, 2 мая, министр энергетики Парвиз Шахбазов выступил на министерской сессии «Меняющаяся динамика в обеспечении поставок: трудности и возможности» в рамках Стамбульского саммита по природным ресурсам.

Министр энергетики рассказал о продолжении стратегической роли Азербайджана как поставщика нефти и природного газа в современных реалиях, увеличении вклада совместных с Турцией проектов и планах поставок в эту страну около 10 миллиардов кубометров газа в текущем году. Было отмечено, что Турция имеет для Азербайджана большое значение не только как потребитель, но и как транзитная страна. Именно по этому маршруту Азербайджан транспортирует энергоресурсы в страны Европы.

Министр также подчеркнул, что политика против углеводородов приводит к снижению инвестиций в газовый сектор глобальной энергосистемы, нехватке инфраструктуры для доставки энергоресурсов на рынки, препятствуя реализации планов газоснабжения: «Вместо политического и идеологического подхода к источникам энергии важно сосредоточиться на том, как развивать реальные энергетические стратегии. Ведь население мира и потребность в энергии растут, и в будущем у нас не будет роскоши расточительства энергии. Именно поэтому мы определили в качестве приоритета развитие всех существующих видов энергии. Мы дали старт ряду региональных проектов, и если они реализуются, то внесут позитивный вклад в энергобезопасность и окружающую среду».

Парвиз Шахбазов также отметил, что если Европа хочет больших поставок газа, то должны поддерживаться механизмы долгосрочных контрактов в этом направлении. В противном случае, при отсутствии гарантий для крупных инвестиций в добычу газа, его доставки в конечный пункт назначения и продажи на рынке, это может быть рискованным.

Что касается «зеленых энергетических» интерконнекторов, то министр сообщил, что Азербайджан сотрудничает в этом отношении с Турцией, Грузией, Румынией, Болгарией и странами Центральной Азии. Эти проекты не только свяжут регионы, но и будут служить как энергетической, так и климатической безопасности. «Это энергетические проекты будущего», - добавил министр.

В дискуссиях под модераторством министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара также приняли участие министры Ирака, Египта, Ливии, Болгарии, Румынии и Молдовы.

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