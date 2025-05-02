USD 1.7000
EUR 1.9216
RUB 2.0775
Подписаться на уведомления
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?
Новость дня
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?

ХАМАС готов к сделке с Израилем

20:45 342

Палестинское движение ХАМАС подтвердило, что готово заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа и в настоящий момент ожидает действий израильской стороны. С соответствующим заявлением выступил один из лидеров движения Абдель Рахман Шадид.

«ХАМАС подтверждает, что готов к тому, чтобы заключить сделку об обмене (израильских заложников на палестинских заключенных - прим.), и уже представил свое всеобъемлющее предложение в этой связи. Однако Израиль препятствует успеху переговоров, сейчас мяч на его стороне», - подчеркнул Шадид. Трансляцию его выступления вел телеканал Al Jazeera.

Палестинское движение ХАМАС также официально подтвердило, что запросило в рамках соглашения с Израилем прекратить огонь в секторе Газа на пять лет.

У Трампа переходят к жесткому варианту для Путина
У Трампа переходят к жесткому варианту для Путина новость дополнена
17:49 5727
Израиль эвакуирует друзов и разворачивает силы вдоль границы с Сирией
Израиль эвакуирует друзов и разворачивает силы вдоль границы с Сирией
20:21 1116
В отеле в Ереване нашли тело наблюдателя миссии Евросоюза
В отеле в Ереване нашли тело наблюдателя миссии Евросоюза
19:43 1864
В Москве испугались сделки США и Украины. На Путина давят еще сильнее
В Москве испугались сделки США и Украины. На Путина давят еще сильнее
19:13 2747
Взрыв гранаты в Ходжалы: есть раненый
Взрыв гранаты в Ходжалы: есть раненый
18:09 2084
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Душанбе
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Душанбе ФОТО, ВИДЕО
17:55 1541
Депутат Намазов обвиняет Россию
Депутат Намазов обвиняет Россию
16:00 5407
Двухлетний максимум: в мире выросли цены на еду
Двухлетний максимум: в мире выросли цены на еду
17:37 1582
Первое золото Азербайджана на Кубке Европы в Баку
Первое золото Азербайджана на Кубке Европы в Баку фото, обновлено
17:35 2131
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену приемная haqqin.az
14:00 12206
Пора хоронить Сирию
Пора хоронить Сирию главная тема; все еще актуально
11:47 5682

ЭТО ВАЖНО

У Трампа переходят к жесткому варианту для Путина
У Трампа переходят к жесткому варианту для Путина новость дополнена
17:49 5727
Израиль эвакуирует друзов и разворачивает силы вдоль границы с Сирией
Израиль эвакуирует друзов и разворачивает силы вдоль границы с Сирией
20:21 1116
В отеле в Ереване нашли тело наблюдателя миссии Евросоюза
В отеле в Ереване нашли тело наблюдателя миссии Евросоюза
19:43 1864
В Москве испугались сделки США и Украины. На Путина давят еще сильнее
В Москве испугались сделки США и Украины. На Путина давят еще сильнее
19:13 2747
Взрыв гранаты в Ходжалы: есть раненый
Взрыв гранаты в Ходжалы: есть раненый
18:09 2084
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Душанбе
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Душанбе ФОТО, ВИДЕО
17:55 1541
Депутат Намазов обвиняет Россию
Депутат Намазов обвиняет Россию
16:00 5407
Двухлетний максимум: в мире выросли цены на еду
Двухлетний максимум: в мире выросли цены на еду
17:37 1582
Первое золото Азербайджана на Кубке Европы в Баку
Первое золото Азербайджана на Кубке Европы в Баку фото, обновлено
17:35 2131
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену приемная haqqin.az
14:00 12206
Пора хоронить Сирию
Пора хоронить Сирию главная тема; все еще актуально
11:47 5682
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться