ХАМАС готов к сделке с Израилем

Палестинское движение ХАМАС подтвердило, что готово заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа и в настоящий момент ожидает действий израильской стороны. С соответствующим заявлением выступил один из лидеров движения Абдель Рахман Шадид.

«ХАМАС подтверждает, что готов к тому, чтобы заключить сделку об обмене (израильских заложников на палестинских заключенных - прим.), и уже представил свое всеобъемлющее предложение в этой связи. Однако Израиль препятствует успеху переговоров, сейчас мяч на его стороне», - подчеркнул Шадид. Трансляцию его выступления вел телеканал Al Jazeera.

Палестинское движение ХАМАС также официально подтвердило, что запросило в рамках соглашения с Израилем прекратить огонь в секторе Газа на пять лет.