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Один из богатейших людей Норвегии погиб в Польше

20:52 719

В Польше в результате дорожной аварии погиб норвежский предприниматель Вигнер Линдал Олайсен, один из самых богатых граждан страны и магнат рыбной промышленности, сообщает радиостанция RMF FM.

Авария произошла на трассе №50 между населенными пунктами Гура-Кальвария и Колбель в Мазовецком воеводстве. Автомобиль Jaguar, на котором ехал 42-летний бизнесмен, по неизвестным причинам врезался в дерево.

Вигнер Линдал Олайсен был совладельцем компании Nova Sea, основанной его отцом в 1972 году. Компания специализируется на выращивании и переработке лосося. В начале 2025 года господин Олайсен продал долю в Nova Sea крупнейшему в мире производителю лосося — норвежскому концерну Mowi, получив за сделку около 750 млн долларов.

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