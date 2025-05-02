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На Землю упадет «Космос-482»

21:27 1360

В ближайшие дни на Землю упадет советский межпланетный космический аппарат весом почти в полтонны. Это посадочный модуль станции «Космос-482», которая была запущена в 1972 году к Венере, но осталась на орбите Земли. Когда именно он упадет на поверхность нашей планеты, пока неизвестно, но произойдет это примерно в первой половине мая. Причем, по мнению одного из экспертов, есть риск попадания в жилые районы.

Венерианская станция была запущена с космодрома «Байконур» рано утром 31 марта 1972 года. Она была дублером другой станции, и обе они запускались в рамках программы «Венера-8». Оба аппарата полностью совпадали по аппаратуре и характеристикам.

Такие дублирующие пуски практиковались для того, чтобы повышать вероятность успеха во время межпланетных исследований.

Запускали их ракетами «Молния М» — одного семейства с «Союзом», но увеличенными на одну ступень, чтобы выводить более тяжелые аппараты на более высокие орбиты.

«Венера-8», запущенная на четыре дня раньше, отправилась к месту назначения и полностью выполнила программу исследования планеты, а ее дублер потерпела аварию и осталась на орбите Земли.

После этого станция и получила кодовое название «Космос-482».

Как говорится на странице сайта НАСА, посвященной этому аппарату, он разделился на четыре части: две из них остались на низкой околоземной орбите и сгорели в атмосфере в течение 48 часов, а две, предположительно — спускаемый аппарат и блок с маршевым двигателем, вышли на более высокую эллиптическую орбиту.

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