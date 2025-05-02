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Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?

Сбежавшую жену спасают от сына Мазахира Панахова

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21:25 2879

Ранее haqqin.az опубликовал резонансный материал о невестке председателя ЦИК Азербайджана Мазахира Панахова. 38-летняя Х.Панахова, бежавшая из США в Баку, раскрыла ужасающие подробности систематического насилия, которому она подвергалась со стороны собственного мужа, страдающего алкогольной зависимостью.

По словам несчастной женщины, многократные случаи жестоких побоев, совершённых супругом в состоянии сильного алкогольного опьянения, привели к трагическим последствиям — она потеряла ребёнка. Этот страшный эпизод стал переломным моментом: убитая горем Х.Панахова спустя 17 месяцев совместной жизни решилась на побег.

Однако даже на расстоянии женщина не чувствует себя в безопасности: муж продолжает угрожать ей, настаивая на возвращении, чтобы продолжить подвергать побоям и оскорблениям.

Министерство внутренних дел Азербайджана, по словам официального представителя ведомства Эльшада Гаджиева, на данный момент не располагает официальной информацией по данному инциденту. Тем не менее, заверил он, при поступлении соответствующих данных МВД оперативно выступит с официальным заявлением.

На происходящее также отреагировал институт Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана. В своём обращении омбудсмен выразила готовность принять пострадавшую женщину и предоставить ей всестороннюю поддержку.

Кроме того, к делу подключатся психолог и социальный работник, которые сделают всё возможное, чтобы помочь женщине выйти из сложившейся ситуации.

Председатель Общественного объединения помощи женщинам «Чистый мир» Мехрибан Зейналова сообщила haqqin.az, что 38-летняя Х.Панахова может быть размещена в приюте объединения: «Эта женщина, подвергшаяся насилию, может поселиться в приюте, если захочет. Наши социальные работники помогут ей выйти из стрессовой ситуации».

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