Рютте призвал страны НАТО раскошелиться из-за Трампа

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил странам — членам альянса увеличить военные расходы до 3,5% ВВП, а дополнительно 1,5% направлять на другие оборонные проекты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Это позволит формально выполнить требование президента США Дональда Трампа о достижении 5%, избежав политических и экономических сложностей для Европы и Канады.

«Основные 3,5% ВВП пойдут на прямые военные нужды, а 1,5% — на инфраструктуру, кибербезопасность и совместные проекты», — сказал Рютте.

Инициатива представлена перед саммитом НАТО в Гааге в июне 2025 года.

При этом новый посол США при НАТО Мэтью Витакер заявил немецкой стороне, что американский президент Дональд Трамп может проигнорировать нынешний саммит альянса, если государства-члены не объявят о повышении расходов на оборону. Его слова приводит издание Spiegel.

По информации собеседников Spiegel, Витакер на каждой встрече послов НАТО подчеркивает требование американской администрации, чтобы государства-члены обязались тратить 5% ВВП на оборону.

«Сначала немцы верили, что американцы не имеют в виду эти пять процентов всерьез, что это только тактика переговоров. Но теперь они верят Витакеру на слово», – пишет издание.