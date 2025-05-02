США закрыли последнюю «лазейку» для товаров из Китая

Администрация Трампа отменила правило беспошлинного ввоза товаров из Китая стоимостью до 800 долларов. Это решение фактически закрывает «лазейку», которую активно использовали американские компании и частные лица для импорта китайских товаров, минуя введенные ранее пошлины, сообщает The New York Times.

Действовавшее ранее правило de minimis позволяло беспошлинный ввоз товаров стоимостью до 800 долларов, приобретенных напрямую физическими лицами или малым бизнесом. Издание отметило, что изменения коснутся товаров из материкового Китая и Гонконга. Кроме того, меры распространятся на товары, поставляемые через другие страны. Для товаров из других стран данное правило пока остается в силе.

До этого сообщалось, что власти Китая изучают заявления США о готовности провести двусторонние переговоры. В министерстве коммерции КНР подчеркнули, что должностные лица США неоднократно выражали готовность провести переговоры с китайской стороной для обсуждения торговых пошлин.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из 185 стран и территорий. Универсальный тариф в размере 10% вступил в силу 5 апреля, индивидуальные тарифы — 9 апреля. При этом 9 апреля Трамп приостановил на 90 дней действие дополнительных пошлин, введенных на основе принципа взаимности, для ряда стран. В Белом доме пояснили, что это связано с торговыми переговорами, и в этот период будет действовать только универсальный тариф 10%. Общая сумма пошлин США на китайские товары достигает 145%. В ответ Китай с 12 апреля повысил тарифы на американскую продукцию до 125%.