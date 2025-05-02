Азербайджан завершил «Кубок Президента-2025» с 15 медалями

В последний день соревнований, организованных совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией гребли на байдарках и каноэ, азербайджанские гребцы завоевали 1 золотую, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.

Алимурад Гаджизаде завоевал золотую медаль на дистанции 1000 метров в соревнованиях на одиночных байдарках среди спортсменов 2009–2010 годов рождения.

Пара Эльвин Алиев/Нияз Маликов (2007-208) завоевала бронзу в гребле на байдарках на дистанции 200 метров, тандем Иван Воробянский/Гусейн Гасанов – серебро среди спортсменов 2009–2010 годов рождения, а тандем Ваджиб Бабаев/Нуран Рагимли – бронзу в той же возрастной категории.

В этом же виде спорта пара Азиз Ахмедли/Кямал Тагиев (2011-2012) заняла второе место, а дуэт Санан Джафарзаде/Таир Мовсумов (2011-2012) – третье место.

Пара Нурлан Пашаев/Джахангир Мамедли (2006-2007) поднялась на вторую ступень пьедестала почета в академической гребле.

Таким образом, азербайджанские гребцы завершили турнир с 15 медалями. Ранее члены национальной сборной завоевали 1 золотую, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей.