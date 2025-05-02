В Германии «джип» наехал на людей: есть раненые

Издание пишет, что пострадали восемь человек, у троих серьезные травмы. Bild в полиции сообщили, что точное число раненых еще не установлено.

Инцидент произошел возле трамвайной остановки, место аварии оцеплено, в полиции не исключили, что пострадавших может быть больше, пишет Focus. В спасательной службе заявили о «несчастном случае». Полиция также сообщила, что речь идет о ДТП, а не «нападении или умышленном деянии».

«Произошедший в Штутгарте на юге ФРГ наезд автомобиля на группу людей, по предварительным данным следствия, не был терактом или умышленным преступлением», - сообщила полиция города.

Штутгарт находится на юго-западе Германии, это столица земли Баден-Вюртемберг.