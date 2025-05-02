USD 1.7000
EUR 1.9216
RUB 2.0775
Подписаться на уведомления
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?
Новость дня
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?

Принц Гарри хочет помириться с семьей

23:03 126

Британский принц Гарри выразил желание примириться с королевской семьей, но отметил, что пока не видит возможности вернуться в Великобританию. Об этом сын короля Карла III, проживающий в США с 2020 года, рассказал в интервью BBC.

«Некоторые члены моей семьи никогда не простят мне мою автобиографическую книгу и другие поступки. Но я искренне хочу помириться с ними. Нет смысла продолжать конфликт, ведь жизнь слишком ценна, — сказал Гарри. — Я не знаю сколько осталось жить моему отцу, а он не разговаривает со мной из-за этих вопросов с охраной».

Ранее британский суд отклонил апелляцию принца, который на протяжении пяти лет добивается предоставления ему, его жене и детям государственной охраны в Великобритании.

После того как в 2020 году Гарри и его супруга Меган Маркл отказались от обязанностей старших членов королевской семьи, они лишились этого права. По словам принца, он едва ли сможет вернуться в Великобританию, если у него самого и его родных не будет вооруженной охраны.

«На данный момент я не вижу возможности привезти в Великобританию мою жену и детей. Они не смогут ничего увидеть. Я люблю свою страну и всегда ее любил, несмотря на все то, что [нам] сделали некоторые из тех, кто в ней живет», — добавил он, признав, что скучает по родине.

По словам принца, затяжной конфликт вокруг вопроса об обеспечении его безопасности в Соединенном Королевстве, где частная охрана не может носить оружие, можно было бы разрешить, если бы этого хотел Карл III.

«У моего отца много возможностей и с его помощью было бы легко найти решение. Речь идет даже не о том, чтобы он вмешивался в ситуацию, а о том, чтобы устранился от нее, позволив экспертам решать, как с этим быть», - сказал принц, занимающий пятое место в очереди престолонаследия.

Он также обвинил власти страны - как предыдущее правительство консерваторов, так и сменивших их летом прошлого года лейбористов - в том, что они поставили его в невыгодное и уязвимое положение.

«Я раздавлен, не столько из-за того, что проиграл [в суде], сколько из-за людей, стоящих за этим решением и считающих, что это якобы нормально», - сказал сын короля, по словам которого решение суда стало «большой победой» для его недоброжелателей.

Российским депутатам запретили въезд в Казахстан
Российским депутатам запретили въезд в Казахстан
22:55 474
Израиль эвакуирует друзов и разворачивает силы вдоль границы с Сирией
Израиль эвакуирует друзов и разворачивает силы вдоль границы с Сирией
20:21 2327
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену приемная haqqin.az; все еще актуально
14:00 13552
У Трампа переходят к жесткому варианту для Путина
У Трампа переходят к жесткому варианту для Путина новость дополнена
17:49 7096
В отеле в Ереване нашли тело наблюдателя миссии Евросоюза
В отеле в Ереване нашли тело наблюдателя миссии Евросоюза
19:43 3008
В Москве испугались сделки США и Украины. На Путина давят еще сильнее
В Москве испугались сделки США и Украины. На Путина давят еще сильнее
19:13 3905
Взрыв гранаты в Ходжалы: есть раненый
Взрыв гранаты в Ходжалы: есть раненый
18:09 2613
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Душанбе
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Душанбе ФОТО, ВИДЕО
17:55 1918
Депутат Намазов обвиняет Россию
Депутат Намазов обвиняет Россию
16:00 6141
Двухлетний максимум: в мире выросли цены на еду
Двухлетний максимум: в мире выросли цены на еду
17:37 1916
Первое золото Азербайджана на Кубке Европы в Баку
Первое золото Азербайджана на Кубке Европы в Баку фото, обновлено
17:35 2345

ЭТО ВАЖНО

Российским депутатам запретили въезд в Казахстан
Российским депутатам запретили въезд в Казахстан
22:55 474
Израиль эвакуирует друзов и разворачивает силы вдоль границы с Сирией
Израиль эвакуирует друзов и разворачивает силы вдоль границы с Сирией
20:21 2327
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену приемная haqqin.az; все еще актуально
14:00 13552
У Трампа переходят к жесткому варианту для Путина
У Трампа переходят к жесткому варианту для Путина новость дополнена
17:49 7096
В отеле в Ереване нашли тело наблюдателя миссии Евросоюза
В отеле в Ереване нашли тело наблюдателя миссии Евросоюза
19:43 3008
В Москве испугались сделки США и Украины. На Путина давят еще сильнее
В Москве испугались сделки США и Украины. На Путина давят еще сильнее
19:13 3905
Взрыв гранаты в Ходжалы: есть раненый
Взрыв гранаты в Ходжалы: есть раненый
18:09 2613
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Душанбе
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Душанбе ФОТО, ВИДЕО
17:55 1918
Депутат Намазов обвиняет Россию
Депутат Намазов обвиняет Россию
16:00 6141
Двухлетний максимум: в мире выросли цены на еду
Двухлетний максимум: в мире выросли цены на еду
17:37 1916
Первое золото Азербайджана на Кубке Европы в Баку
Первое золото Азербайджана на Кубке Европы в Баку фото, обновлено
17:35 2345
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться