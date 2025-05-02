Принц Гарри хочет помириться с семьей

Британский принц Гарри выразил желание примириться с королевской семьей, но отметил, что пока не видит возможности вернуться в Великобританию. Об этом сын короля Карла III, проживающий в США с 2020 года, рассказал в интервью BBC.

«Некоторые члены моей семьи никогда не простят мне мою автобиографическую книгу и другие поступки. Но я искренне хочу помириться с ними. Нет смысла продолжать конфликт, ведь жизнь слишком ценна, — сказал Гарри. — Я не знаю сколько осталось жить моему отцу, а он не разговаривает со мной из-за этих вопросов с охраной».

Ранее британский суд отклонил апелляцию принца, который на протяжении пяти лет добивается предоставления ему, его жене и детям государственной охраны в Великобритании.

После того как в 2020 году Гарри и его супруга Меган Маркл отказались от обязанностей старших членов королевской семьи, они лишились этого права. По словам принца, он едва ли сможет вернуться в Великобританию, если у него самого и его родных не будет вооруженной охраны.

«На данный момент я не вижу возможности привезти в Великобританию мою жену и детей. Они не смогут ничего увидеть. Я люблю свою страну и всегда ее любил, несмотря на все то, что [нам] сделали некоторые из тех, кто в ней живет», — добавил он, признав, что скучает по родине.

По словам принца, затяжной конфликт вокруг вопроса об обеспечении его безопасности в Соединенном Королевстве, где частная охрана не может носить оружие, можно было бы разрешить, если бы этого хотел Карл III.

«У моего отца много возможностей и с его помощью было бы легко найти решение. Речь идет даже не о том, чтобы он вмешивался в ситуацию, а о том, чтобы устранился от нее, позволив экспертам решать, как с этим быть», - сказал принц, занимающий пятое место в очереди престолонаследия.

Он также обвинил власти страны - как предыдущее правительство консерваторов, так и сменивших их летом прошлого года лейбористов - в том, что они поставили его в невыгодное и уязвимое положение.

«Я раздавлен, не столько из-за того, что проиграл [в суде], сколько из-за людей, стоящих за этим решением и считающих, что это якобы нормально», - сказал сын короля, по словам которого решение суда стало «большой победой» для его недоброжелателей.