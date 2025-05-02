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Зеленский: Украина создает собственное баллистическое оружие

2 мая 2025, 23:08 1306

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего подробно обсуждалась украинская ракетная программа и была поставлена цель максимально ускорить разработку баллистических ракет.

«На Ставке заслушали доклады об обеспечении бригад и комплектации подразделений. Особое внимание уделили ракетной программе — разработкам и производству. Наша задача — как можно быстрее создать украинскую баллистику. Дальность наших ракет — это надежная гарантия безопасности Украины», — заявил Зеленский в вечернем видеообращении.

Кроме того, украинский лидер провел совещание по развитию военной авиации.

«Речь шла в первую очередь об F-16: самолетах, которые уже находятся в Украине, и тех, что прибудут в ближайшее время, а также о долгосрочных поставках. Приняты кадровые решения в Министерстве обороны и Генштабе, чтобы усилить управление авиацией. Мы видим хорошие результаты и благодарим всех, кто работает над развитием нашей военной авиации», — отметил президент.

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