Тебризский «Трактор» впервые в истории стал чемпионом Ирана

Футбольный клуб «Трактор» из Южного Азербайджана впервые в истории стал чемпионом Ирана. Команда из Тебриза обеспечила себе титул досрочно по итогам 28-го тура Про-лиги (высший дивизион) Ирана.

В выездном матче против «Шамс Азар» «Трактор» доминировал с первых минут, забив три гола в первом тайме, а во втором закрепил успех, доведя счет до 4:0. Матч прошел на стадионе «Сардар Азадеган» в Газвине. Уже на первой минуте хорватский форвард «Трактора» Домагой Дрождек открыл счет. На 8-й минуте Амиргусейн Гусейнзаде увеличил преимущество, а на 30-й Дрождек забил второй гол, сделав счет разгромным.

Во втором тайме, после удаления защитника «Шамс Азар» Хомена Рабиизаде, «Трактор» получил право на пенальти. Рикардо Алвеш уверенно реализовал 11-метровый удар, установив окончательный результат — 4:0 в пользу «Трактора».

Эта победа позволила «красным волкам» обеспечить себе чемпионство за два тура до окончания сезона.