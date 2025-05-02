USD 1.7000
EUR 1.9216
RUB 2.0775
Подписаться на уведомления
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?
Новость дня
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?

Тебризский «Трактор» впервые в истории стал чемпионом Ирана

видео
2 мая 2025, 23:29 1505

Футбольный клуб «Трактор» из Южного Азербайджана впервые в истории стал чемпионом Ирана. Команда из Тебриза обеспечила себе титул досрочно по итогам 28-го тура Про-лиги (высший дивизион) Ирана.

В выездном матче против «Шамс Азар» «Трактор» доминировал с первых минут, забив три гола в первом тайме, а во втором закрепил успех, доведя счет до 4:0. Матч прошел на стадионе «Сардар Азадеган» в Газвине. Уже на первой минуте хорватский форвард «Трактора» Домагой Дрождек открыл счет. На 8-й минуте Амиргусейн Гусейнзаде увеличил преимущество, а на 30-й Дрождек забил второй гол, сделав счет разгромным.

Во втором тайме, после удаления защитника «Шамс Азар» Хомена Рабиизаде, «Трактор» получил право на пенальти. Рикардо Алвеш уверенно реализовал 11-метровый удар, установив окончательный результат — 4:0 в пользу «Трактора».

Эта победа позволила «красным волкам» обеспечить себе чемпионство за два тура до окончания сезона.

Израиль расширяет военные действия в Газе
Израиль расширяет военные действия в Газе обновлено 00:50
00:50 1005
Пакистан «показал мускулы» Индии
Пакистан «показал мускулы» Индии видео
00:01 1254
Тебризский «Трактор» впервые в истории стал чемпионом Ирана
Тебризский «Трактор» впервые в истории стал чемпионом Ирана видео
2 мая 2025, 23:29 1506
Российским депутатам запретили въезд в Казахстан
Российским депутатам запретили въезд в Казахстан
2 мая 2025, 22:55 2354
Израиль эвакуирует друзов и разворачивает силы вдоль границы с Сирией
Израиль эвакуирует друзов и разворачивает силы вдоль границы с Сирией
2 мая 2025, 20:21 3090
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену приемная haqqin.az; все еще актуально
2 мая 2025, 14:00 14402
У Трампа переходят к жесткому варианту для Путина
У Трампа переходят к жесткому варианту для Путина новость дополнена
2 мая 2025, 17:49 7991
В отеле в Ереване нашли тело наблюдателя миссии Евросоюза
В отеле в Ереване нашли тело наблюдателя миссии Евросоюза
2 мая 2025, 19:43 3772
В Москве испугались сделки США и Украины. На Путина давят еще сильнее
В Москве испугались сделки США и Украины. На Путина давят еще сильнее
2 мая 2025, 19:13 4722
Взрыв гранаты в Ходжалы: есть раненый
Взрыв гранаты в Ходжалы: есть раненый
2 мая 2025, 18:09 2897
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Душанбе
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Душанбе ФОТО, ВИДЕО
2 мая 2025, 17:55 2129

ЭТО ВАЖНО

Израиль расширяет военные действия в Газе
Израиль расширяет военные действия в Газе обновлено 00:50
00:50 1005
Пакистан «показал мускулы» Индии
Пакистан «показал мускулы» Индии видео
00:01 1254
Тебризский «Трактор» впервые в истории стал чемпионом Ирана
Тебризский «Трактор» впервые в истории стал чемпионом Ирана видео
2 мая 2025, 23:29 1506
Российским депутатам запретили въезд в Казахстан
Российским депутатам запретили въезд в Казахстан
2 мая 2025, 22:55 2354
Израиль эвакуирует друзов и разворачивает силы вдоль границы с Сирией
Израиль эвакуирует друзов и разворачивает силы вдоль границы с Сирией
2 мая 2025, 20:21 3090
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену
Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену приемная haqqin.az; все еще актуально
2 мая 2025, 14:00 14402
У Трампа переходят к жесткому варианту для Путина
У Трампа переходят к жесткому варианту для Путина новость дополнена
2 мая 2025, 17:49 7991
В отеле в Ереване нашли тело наблюдателя миссии Евросоюза
В отеле в Ереване нашли тело наблюдателя миссии Евросоюза
2 мая 2025, 19:43 3772
В Москве испугались сделки США и Украины. На Путина давят еще сильнее
В Москве испугались сделки США и Украины. На Путина давят еще сильнее
2 мая 2025, 19:13 4722
Взрыв гранаты в Ходжалы: есть раненый
Взрыв гранаты в Ходжалы: есть раненый
2 мая 2025, 18:09 2897
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Душанбе
Балабей Агаев выиграл «Большой шлем» в Душанбе ФОТО, ВИДЕО
2 мая 2025, 17:55 2129
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться