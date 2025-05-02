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Россия атакует Харьков дронами

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2 мая 2025, 23:40 559

Российская армия вечером 2 мая дронами атаковала город Харьков. Поврежден многоквартирный дом, есть пострадавшие. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов и председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По данным Терехова, в результате обстрела Харькова российскими беспилотниками пострадал многоквартирный дом.

«Возле него горят авто. Информация о пострадавших уточняется», - написал он.

В свою очередь, Синегубов сообщил, что в Харькове уже известно о шести пострадавших.

«Врачи экстренной медицинской помощи работают на месте попаданий вражеских БПЛА, оказывая помощь пострадавшим», - отметил он.

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