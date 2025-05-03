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Пакистан «показал мускулы» Индии

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Пакистанская армия провела крупномасштабные военные учения, демонстрируя свою боевую мощь на фоне продолжающейся напряженности с Индией, сообщает Samaa.tv.

Начальник штаба армии генерал Сайед Асим Мунир посетил полигон Тилла, где наблюдал за учениями Exercise Hammer Strike, проведенными элитным ударным корпусом Mangla.

По данным пресс-службы ISPR, учения были направлены на проверку боевой готовности, координации на поле боя и интеграции современных систем вооружения в условиях, максимально приближенных к реальным. Генерал Мунир высоко оценил моральный дух, профессионализм и боевой настрой военнослужащих.

«Пакистанская армия полностью готова защищать суверенитет и территориальную целостность страны любой ценой. Мы стремимся к миру в регионе, но наша решимость отстаивать национальные интересы непреклонна», — подчеркнул он, добавив, что любая провокация или агрессия встретит решительный отпор.

При этом постоянный представитель Пакистана при ООН Асим Ифтихар Ахмад на брифинге в Нью-Йорке заявил, что страна не стремится к эскалации, но готова защищать свой суверенитет.

«Наша позиция ясна: мы не хотим обострения, но будем защищать свои интересы. Мы внимательно следим за ситуацией и при необходимости можем инициировать экстренное заседание Совета Безопасности ООН», — отметил дипломат.

Напомним, что 22 апреля в туристическом городе Пахалгам на севере Индии произошел теракт, унесший жизни 25 граждан Индии и одного непальца. Индийские власти заявили о причастности к атаке группировки «Лашкар-э-Тайба» и пакистанской разведки. В ответ Индия вдвое сократила штат посольства в Исламабаде, приостановила соглашение о распределении водных ресурсов, прекратила выдачу виз гражданам Пакистана и объявила персонами нон грата военных советников пакистанской дипмиссии.

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