США одобрили продажу Украине оборудования для F-16

Государственный департамент США одобрил контракт для поддержки Украины на 310 миллионов долларов. Он предусматривает подготовку и обслуживание истребителей F-16, а также сопутствующее оборудование. Об этом сообщили в Агентстве по вопросам сотрудничества в области обороны и безопасности Минобороны США.

В информации отмечается, что правительство Украины сделало запрос на закупку оборудования и услуг для поддержки своих самолетов F-16.

Закупка будет включать в себя модификацию и модернизацию самолетов, обучение персонала, запасные части, расходные материалы и комплектующие, а также услуги по ремонту и обслуживанию.

«Наземное оборудование; поставка и поддержка секретного и несекретного программного обеспечения; секретные и несекретные материалы и техническая документация; исследования и обследования; инженерно-технические и материально-технические услуги, предоставляемые правительством США и подрядчиками, а также другие связанные с этим вопросы материально-технического обеспечения и поддержки программ», – озвучили в Пентагоне состав пакета.