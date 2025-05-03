Трамп слабеет… И теряет соратников

Для бывшего уже советника по национальной безопасности Майка Уолтца наступили тяжелые времена. Его, как мы уже сообщали, президент Трамп снял со своей должности и предложил направить представителем США в ООН. Это, конечно, серьезное понижение статуса Уолтца. Но это еще не вся беда. По американским законам утверждение политика на должности советника президента по национальной безопасности не требует одобрения Конгресса. А вот при назначении послом в ООН такое рассмотрение необходимо. И по поступающим из Сената сигналам Уолтц может такую ратификацию не пройти. В жизни часто бывает, что политик, попавший в опалу, начинает получать удары со всех сторон. Словно его ауру в одночасье подменили, а ангел-хранитель куда-то отлетел далеко и надолго.

В Конгрессе же давно точат зубы на Трампа. Когда еще до инаугурации он начал выдвигать кандидатов на ключевые должности в стране — людей абсолютно некомпетентных - Конгресс этому не мог сопротивляться: Трамп одержал убедительную победу на выборах, и выступать против него не смели. Теперь — иная ситуация. Трампу ставят сейчас в вину нелепое и неразумное повышение пошлин на импорт, приведшее к полновесной торговой войне с ключевыми союзниками Америки и угрозе рецессии в стране, увертюры с российским президентом Владимиром Путиным и неспособность предложить хоть сколько-нибудь вразумительный план прекращения войны в Украине. И сейчас Сенат хочет сказать «фу-фу-фу» президенту, воспользовавшись конфирмацией Уолтца. Демократы в верхней палате Конгресса настроены весьма воинственно. Как известно, поводом для отставки Майка Уолтца был скандал с коммерческим мессенджером Signal, в котором обсуждалась предстоящая атака против йеменских хуситов. Тот по неосторожности пригласил для участия в чате журналиста, главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга. И он оказался в курсе всех секретных деталей операции. Теперь законодатели интересуются, не будет ли Уолтц проявлять такую поразительную небрежность в ООН. «Я хотел бы узнать, как он будет соблюдать секретность в ООН, учитывая, что многие шаги администрации Трампа сделали нашу нацию более уязвимой, менее безопасной», - говорит сенатор Крис Кунс из Делавэра.

Еще резче высказалась сенатор Джинн Шейхин, представляющая Нью-Гэмпшир и являющаяся членом сенатского Комитета по иностранным делам, который и будет проводить допрос с пристрастием Уолтца. Она охарактеризовала «внезапное увольнение» помощника по нацбезопасности как еще одно доказательство хаоса и некомпетентности, царящих в команде Трампа в первые 100 дней его пребывания в офисе». Но сенаторы готовы идти и дальше. Signalgate ослабил Трампа, но почему бы ему не уволить также Пита Хегсета?» - спрашивают они. Шейхин утверждает, что при всей неоспоримой вине Уолтца главным ответственным за скандал является глава Пентагона Хегсет. Именно он направлял в открытый мессенджер планы боевых действий против хуситов и, таким образом, сильно подставлял американских военных, участвовавших в операции. «Из всех идиотов, участвовавших в чате, именно Хегсет представлял наибольшую угрозу безопасности страны, - говорит Шейхин. - Увольте и расследуйте всех их».

Известно, что Трамп приложил неимоверные усилия, чтобы протащить бывшего телеведущего канала Fox в кресло министра обороны. Законодатели морщились при одном упоминании имени этого алкоголика, не имевшего за своим плечами никакого военного опыта. Тогда операция по инфильтрации Хегсета в Пентагон Трампу со скрипом удалась, но сейчас он уже не столь уверен в своей правоте. - У вас стопроцентное доверие к Питу Хегсету? — спрашивает его Терри Морган из канала АВС. - У меня нет стопроцентного доверия ни к кому, - отвечает Трамп. - Это глупый вопрос. - Но это очень важная ведь позиция, - настаивает Морган. - У меня... нет, нет, нет. Только лжец может говорить: «У меня стопроцентное доверие к кому-либо». Инсайдеры в Вашингтоне говорят, что Хегсет пойдет по той же дорожке, что и Уолтц - Трамп выждет время и уволит его. В результате всех этих политических конвульсий неимоверное влияние получает госсекретарь Марко Рубио. Теперь он не только будет возглавлять внешнеполитическое ведомство, но и станет исполнять обязанности помощника по национальной безопасности. В США к этому отнеслись со смесью иронии и сарказма.

The New York Times пишет, что теперь у него будет четыре должности - помимо руководства госдепартаментом и Советом по национальной безопасности, он является также администратором Агентства США по международному развитию и действующим архивариусом Национального архива страны. Как говорит издание, он, таким образом, обошел Генри Киссинджера и председателя Си Цзиньпина, у которых было или есть лишь по три обязанности. Рубио был, безусловно, самым разумным среди всего того паноптикума, который создал Трамп после своей инаугурации. Но сейчас он стал похож на рождественскую елку, украшенную со всех сторон разнокалиберными игрушками. Людей интересует, сколько же зарплат он будет получать в итоге, но Госдеп хранит молчание. С такими темпами бывший сенатор от Флориды и выходец из бедной кубинской семьи может дорасти до кандидата в президенты от Республиканской партии на выборах 2028 года, оттеснив нынешнего потенциального фронтраннера, вице-президента Джей Ди Вэнса. Вот она, пресловутая американская мечта, быстро хватай за хвост эту птицу счастья завтрашнего дня.